Magyar szurkolók

Fotó: Mirkó István / Forrás: Magyar Nemzet

Úgy látszik, hogy az angol szurkolókra is nagy hatást gyakorolt a válogatott középcsatára, hiszen a videóban egy nagy meláknak hívták őt, aki mindig csereként próbál lendületet adni a magyar csapat játékára.

Amerikában van egy fagyasztó, a Smeg. Ádám olyan, mint az a hűtő. Amikor beáll, az olyan, mintha egy nagy hűtőszekrény állna be

– jegyezte meg egy angol szurkoló. Ádám Martinra nagy szükség lehet a hétvégén is, hiszen a Magyarország−Skócia mérkőzést június 23-án, vasárnap 21.00-tól játsszák Stuttgartban. A magyar válogatottnak mindenképpen nyernie kell a továbbjutás érdekében, lehetőleg minél nagyobb különbséggel. Steve Clarke csapata is csak győzelem esetén juthat be a nyolcaddöntőbe.