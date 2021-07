Végtelen gyötrelem; végtelen boldogság – angol-olasz lapszemle

Míg a nemzetközi sajtó a legyőzhetetlen olasz labdarúgó-válogatott teljesítménye előtt tiszteleg, az angolok az oly közeli, végül mégis elszalasztott esélyt siratják. A Wembleyben lejátszott Eb-döntő másnapján szinte elvétve találni olyan brit lapot, amelynek címlapjáról ne az utolsó tizenegyest elhibázó, szomorkodó Bukayo Saka köszönne vissza az olvasóra. Az olaszok ünnepelnek, Roberto Mancini szövetségi kapitányt éltetik – s azt sem felejtik el, tökéletes volt nekik a július 11-e!

„Végtelen gyötrelem… ismét a tizenegyesek után szakad meg a szív!” – írja címlapján a The Daily Telegraph, az ifjú Bukayo Sakát vigasztaló szövetségi kapitány, Gareth Southgate párosát ábrázoló fotóval a címlapján.

Ugyanezt a fotót választotta címlapképéül a The Independent is: „Könnyek a hősökért – újra a tizenegyesek törték össze az angol szíveket”.

„Végül nem Anglián volt a sor a dicsőségre. Egy újabb, elviselhetetlenül kegyetlen tizenegyespárbajban elszenvedett vereség, 120 perces esőáztatta dráma után a Wembleyben” – kezdi tudósítását a lap, amely kiemelte, hiába állt az egész nemzet Southgate-ék mögött, míg kezdéskor a reményteljesen gyűlhettek össze az emberek a brit pubokban, addig a végén már csak fájdalmukban koccinthattak.

A lap a kesergésen túl is foglalkozik az Eb-döntővel. Óriási fiaskóként említik, hogy a vasárnapi, hivatalos közlemények ellenére jegy nélküli emberek jutottak be a Wembleybe – a szurkolók egy része a kezdés előtt megrohamozta az a stadiont, több videó is felkerült az internetre, amelyen azt látni, hogy a biztonságiakkal és rendőrökkel tusakodva át is törnek kordonokon és lépcsőkön rohannak felfelé, ám a szervezők és az UEFA ezekről a felvételekről azt írta, egy-egy külső zónában, nem pedig közvetlenül az aréna bejáratainál történt esetek.

Az Independent online kiadása az utolsó lövést kihagyó Saka mellett a szintén tizenegyest hibázó Jadon Sanchót és Marcus Rashfordot érő rasszista támadásokról is ír.

Az angol sajtóban – mintha csak összebeszéltek volna a szerkesztők – „tarolt” Saka és Southgate ölelkezése, más-más szögből, de szintén ezt a pillanatot megörökítő fotót tett címlapjára a The Times, a Metro és a The Guardian is.

„Oly közel volt” – hirdeti a Guardian.

„A tizenegyesek megakadályozták az angol álom beteljesülését” – írja a The Times.

A Metro igyekszik optimistán közelíteni a történteket: „Az oroszlánok büszkévé tettek minket.”

A Daily Mirror egy Saka vigasztalásáról készült képet választott, ezen azonban Jordan Henderson támogatja az ifjú arsenalost. „Megszakadt a szív: az angol válogatott tizenegyesekkel kikapott, de így is büszkévé tett egy egész nemzetet.”

S ha már büszkeség – szétnéztünk Olaszországban is.

„Azzurri-őrület a Wembleyben: Európa-bajnokok vagyunk, A MIÉNK!” – pompázik nagy betűkkel a Corriere dello Sport felső hajtásán.

„Csupán két perc kellett Luke Shaw vezető találatához, de az Azzurri egyenlíteni tudott Leonardo Bonucci a 67. percben a kapu torkából leadott lövésével. Mancini könnyekben tört ki, a Wembleyben pedig a kékek partizhattak. Donnarumma volt a kulcsfigura, megkapta a torna legjobb játékosának járó díjat is” – zanzásítja a történteket az olasz lap.

„OLASZORSZÁG, JÖHET AZ ŐRÜLET: MI VAGYUNK EURÓPA BAJNOKAI” – kürtöli világgá az egyértelmű üzenetet a Gazzetta dello Sport online kiadása. „A futball hazatér” – írják mintegy fricskaként angolul az olasz nyelvű tudósítás első sorában, majd már saját nyelvükön folytatják: „Énekelhetjük, sőt, sikíthatjuk, anélkül, hogy meghazudtolnánk bárkit is. Mert a futball Olaszországban is itthon van, s ez egy gyönyörű kékben pompázó otthon. Európa csúcsán vagyunk, 53 év után visszatértünk, s tettük ezt a Spanyolországban megnyert vb-cím után pontosan 39 évvel. Nem lehetett hibázni éppen ezen a napon!”

„Ezek vagyunk mi” – írja a Tuttosport a trófeával ünneplő olasz válogatott fotója alatt. „Legendák!” – teszik hozzá a belső hajtáson és online kiadásuk fejlécén egyaránt. „Köszönjük, Mancini, te csodálatos látnok” – hálálkodnak a szövetségi kapitánynak, majd idézik a tizenegyespárbaj hősét, Gigi Donnarummát, aki pedig a Bonucci, Chiellini belsővédőpárosnak „köszöni” a lehetőséget.

A lap a fieszta közben olyan „apróságokra” is időt szakít, minthogy tájékoztassa a nagyérdeműt, hogy az olasz válogatott 28 millió eurós győzelmi díjat is szakított az Eb-serleg mellé.

Franciaországban a L’Équipe a „Legyőzhetetlenek” felirattal a címlapján köszönti az új Európa-bajnok Olaszországot. „Olaszország bevette a futball templomát” – így a spanyol Marca.

Az El Mundo Deportivo – ha már spanyol sikerről nem írhatott – a Copa América trófeáját csókolgató Lionel Messit helyezte a hétfői újság címlapjának közepére, a Donnarumma diadalát kiemelő olasz ünnepet ábrázoló fotóját pedig a felső hajtás tetejére, csupán a fejléc mellé tördelték… a Katalóniában kiadott Sport című lap sem járt el másként.

„Az új imperátorok” – fogalmaz történelmi áthallással a portugál Bola utalva a régi Római Birodalom uraira.

