Simba, a kecskegida extra hosszúságú, 54 centiméteres fülekkel született Karacsiban – írja az Origo.

Az állat tulajdonosa szerint a gida fülei rekordot döntöttek, és szeretné bejegyeztetni a Guinness-rekordok könyvébe, ezért fel is vette velük a kapcsolatot, hogy kiderüljön, bekerülhet-e minden idők legjobbja közé, bár a szervezet honlapján nem szerepel a „leghosszabb fülű kecske" kategória.

Születése után 10-12 nappal már szerepelt az összes hazai és nemzetközi médiában, sőt egy szépségversenyt is megnyert

– mondta el gazdája,Mohammad Hasan Narejo.

30 nap alatt olyan népszerűvé vált, hogy egyes sztároknak 25-30 évbe is telhet, hogy ennyi rajongót szerezzen.

Gazdája félti a gidát a túlzott népszerűségtől és a riválisok megjelenésétől is tart. Már imákhoz és szelleműzéshez is folyamodott, hogy elűzzön minden rosszindulatot – írja a The Guardian.

Simba nevének be kell járnia az egész világot

– mondta Mohammad Hasan Narejo.

Borítóképünkön Simba, a kecskegida és gazdája. Fotó: Asif Hassan/AFP