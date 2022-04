A YouTube Music zenei streaming app megjelenése után a podcast piacon is a Spotify és az Apple nyomába ered a kaliforniai videómegosztó szolgáltatás, méghozzá komoly tervekkel – derült ki a PodNews birtokába jutott belső dokumentumokból.



A podcast piaci hírekre szakosodott portálhoz eljuttatott belső használatú prezentációból egyértelműen kiderül, hogy a YouTube felületére integrált podcast lejátszó alkalmazás érkezik a közeljövőben, ráadásul nem babra megy a játék: a tavaly több mint 300 millió dolláros podcast hirdetési piacból szeretne szeletet hasítani ezzel a fejlesztéssel a Google, a YouTube tulajdonosa, miután a hirdetési technológiájukkal összehangolják a podcastokkal, nagy lépést téve a az audio hirdetési piac uralásáért is.



Sándorfy Adrián, a hazai Brocasterz podcast marketing ügynökség ügyvezetője szerint még épp jókor kapcsolt a YouTube, ha a 2021-es évben minden eddigi rekordot megdöntő podcast piac hirdetési pénzeire fáj a foga. A Podsights és az Inside Radio kutatásaiból kiderül ugyanis, hogy a tavalyi évben már csak az amerikai piacon 300 millió dollár felett pörgő audio hirdetési piac 2022-ben várhatóan további 18%-kal fog növekedni, ezzel a legdinamikusabban fejlődő digitális reklámozási alternatívát jelenti.



A Google már 2018 óta jelen van a podcast piacon, saját Google Podcasts nevű applikációjával, mely azonban nem tudott az Apple és a Spotify fejére nőni. A mostani döntés a cég erőforrás- és tudás-koncentrációjának tűnik: a meglévő podcast platform vegyítése a legnagyobb streaming platformon a Google Ads-szel, a legnagyobb online hirdetési rendszerrel logikus lépésnek tűnik a dollármilliókért folytatott harcban.



Ez a lépés pedig nem csak az amerikai, hanem a globális piacra, így a tavaly már 800.000 egyedi, aktív podcast hallgatót számláló magyar piacra is pezsdítően fog hatni – vallja Sándorfy Adrián. A Spotify mellett ugyanis immár a legnagyobb streaming platform, a YouTube is olyan audio hirdetési rendszert fejleszt, mely bármelyik podcast készítőnek és bármelyik podcastekben hirdetni kívánó vállalkozásnak hamarosan elérhetővé válik.



A 2020-as és 2021-es évek a Spotify podcast piaci felvásárlásaitól volt hangos: az Anchor podcast platform mellett megvásárolták a Megaphone nevű audio hirdetéskiszolgáló céget, valamint legutóbb a Podsights és Chartable nevű, kifejezetten podcast statisztikák kimutatására létrejött szoftvercégeket, mostanra pedig már egymilliárd dollár felett invesztáltak a podcast piac uralásába.



A YouTube által megszellőztetett 84 oldalas prezentációból kiderül, hogy a videómegosztó felületeire integrálva lehet majd podcast-eket hallgatni, könnyebbé teszik a műsorkészítőknek az epizódok feltöltését RSS feed alapján, beépítik a rendszer fejlett kereső-algoritmusaiba a podcast epizódokat, de a nagy durranást a hirdetési és analitikai rendszerrel való integráció jelenti.



A YouTube ismert arról, hogy olyan hirdetési modellt követ, amivel részben a műsorkészítőket is honorálja az ő műsoraik alatt lejátszott hirdetések után. Jelen esetben is ezzel lehet számolni.



Podcasteket eddig is nagy számban hallgattak a videómegosztón a felhasználók, de azok eddig videófájlokként feltöltött hanganyagok voltak, vagy kifejezetten az epizódhoz forgatott videós hibrid podcastek. Hirdetésekkel a Google Ads rendszerén keresztül eddig is meg lehetett jelenni a podcast videók előtt/alatt, de ez nem terjedt ki a kifejezetten audio formátumú hirdetéstípusokra, és a célzási lehetőségek sem voltak kifejezetten a podcast iparághoz igazítva.



Márciusi hírek szerint ráadásul olyannyira komolyan gondolja a YouTube a podcast piac meghódítását, hogy a független podcastkészítőket 50.000 dollárral, míg a nagyobb podcast ügynökségeket akár 300.000 dollárral is támogatja, hogy magas minőségű videós tartalmat is gyártsanak a podcast adásokhoz, ami bizony költséges feladat.



A videó és a podcast formátum keveredése már évek óta tartó trend Sándorfy Adrián szerint, számos nemzetközi és hazai podcast már képi tartalommal együtt is elérhető, akárcsak a hazai csúcstartó, Friderikusz Sándor podcast-je.



A videókészítés a podcastekhez az egyik legerősebb podcast marketing eszköz is, mivel ezáltal teljesen más célközönséget lehet elérni, kiaknázva jelenleg is a YouTube videókra optimalizált algoritmusait – ezért is került be a videós marketing eszközök kiaknázása az ingyenesen elérhető Brocasterz „Nagy Podcast Marketing Útmutató” című szakcikkbe.