Vetróné Nagy Szilvia arról is beszélt, hogy ez a verseny, amit már hosszú évek óta megszerveznek, nem csak a versengésről szól, ez egy kirándulás is egyben. Szeretnének a kisiskolák diákjainak lehetőséget biztosítani arra, hogy új élményekkel, barátságokkal gazdagodjanak. Ugyanakkor senki sem távozott üres kézzel, hiszen a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány által, minden gyermek ajándékot is kapott. A részletes eredmények a nepfolakitelek.hu oldalon olvashatók.