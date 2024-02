Az eseményen Nemcsik Mátyás, a Hírös Sport Nonprofit Kft. Kommunikációs és Marketing Osztályának vezetője elmondta, hogy a jelentős összeg a február 10-én a Messzi István Sportcsarnokban megrendezett Hírös Sportbál tombola vásárlásaiból folyt be. Mint Nemcsik Mátyás fogalmazott, a külsőségeiben és tartalmában is megújult rangos sportbál nagy népszerűségnek örvendett a kecskemétiek körében, hiszen 330 ember tisztelte meg jelenlétével a rendezvényt. Az új koncepció részeként a szervezők a tombola bevételét minden évben nemes célra kívánják felajánlani, lehetőleg egy sportszervezetet támogatva.

Kispál Balázs ügyvezető örömét fejezte ki, hogy átadhatják a felajánlást, és kiemelte, hogy a következő évek sportbáljainak tombolán befolyt összegeit is egy-egy kecskeméti sportegyesületnek adományozzák majd.

Az összeget jelképező táblát dr. Nagy András egyesületi elnök és Boronkay László alelnök vette át Kispál Balázstól, Nemcsik Mátyástól és Gál Zsombor marketing munkatárstól. Boronkay László elmondta, hogy az összeget nagyrészt a sportolók közlekedésére fordítják, hiszen az ő esetükben ez csak autóval megoldható. Az edzésre utazás mellett versenyekre járnak, belföldi és külföldi tornákon egyaránt részt vesznek, így az utazás finanszírozása teszi ki költségvetésük nagy részét. Ezenkívül egy ötnapos edzőtábort is szerveznek nyáron, ami speciális, akadálymentes helyszínt kíván, melynek igénybevétele így drágább is a normál komplexumokénál – mondta el Boronkay László, aki kiemelte, hogy az egyesület sportolói rendkívül eredményesek az igen látványos boccia nevű labdajátékban, ami paralimpiai sportág is. De a kerékpár sportágában és a triatlonban is ott vannak a világversenyeken, utóbbiban tízszeres világbajnok paralimpikon tagja is van az egyesületnek. Emellett nagyon eredményesek az egyesület erőemelői és szkanderesei is.