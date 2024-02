A nagysikerű sporteseményre Európa hét országából érkeztek versenyzők, köztük a legjobb hazai játékosok is képviseltették magukat – tájékoztatta szerkesztőségünket Baukó Ferenc, a verseny szervezője. Elmondta, több mint kétszáz hazai és külföldi versenyző több korcsoportban mérettette meg magát. A Kárpátia Rendezvényházban két versenynapon huszonnégy táblán zajlottak a küzdelmek. Nagy volt tét, hiszen a ranglista pontszerző verseny összdíjazása 2 millió forint volt – tudtuk meg Baukó Ferenctől, aki azt is hozzátette, hogy a jövőben szeretnének rendszeresen helyet biztosítani a darts versenynek, hiszen a darts egyre nagyobb népszerűségnek örvend a versenyzők és a nézők körében egyaránt, ugyanakkor a Hungarikum Liget rendezvényháza kiválóan alkalmas erre a célra is.