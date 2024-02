Hazánk egyik legnagyobb biztosítótársasága, a Groupama Kecskemét egyik legfrekventáltabb pontján, a Kisfaludy Ház külső üzletsorán nyitotta meg új ügyfélpontját. Az iroda nagy pozitívuma, hogy a Groupama – mint az OTP Bank stratégiai partnere – nemcsak biztosítási konstrukciókkal, hanem immár széleskörű banki ügyintézéssel is várja ügyfeleit. A már meglévő, Kiskert téren található Groupama irodában eddig is kínáltak banki termékeket, de a most megnyílt új ügyfélszolgálati ponton még szélesebb körű banki ügyintézés válik lehetővé, ugyanis az otthonteremtési megoldásoktól a számlanyitáson át akár személyi kölcsön igénylésére is mód nyílik.

Balról jobbra: Takács Ferenc, Gaál József és Alexandre Jeanjean

Fotó: Gulyás Sándor / Forrás: Mediaworks

Megnyitották az új ügyfélpontot

Márciusban az ország minden lakásbiztosítással rendelkező ügyfelét érintő kampány kezdődik, mely során lehetősége lesz mindenkinek áttekinteni meglévő szerződését és akár újat kötnie. A már most megnövekedett érdeklődést immár két helyen, ugyanolyan magas színvonalon fogadják majd a társaság munkatársai. A Kisfaludy utca 5. szám alatti új ügyfélszolgálati pont megnyitó ünnepségét a napokban tartották meg. A vendégeket, köztük a biztosítótársaság üzleti partnereit először a közeli Lechner Kávézóba várták, majd az ünnepélyes szalagátvágásra átsétáltak az új irodához.

Hisznek a személyes kapcsolattartásban

Az ünnepélyes megnyitón jelen volt Alexandre Jeanjean, a Groupama Biztosító vezérigazgatója, aki már több mint 10 éve él Magyarországon. Amellett, hogy kiválóan megtanulta a magyar nyelvet, szívügye az ügyfelek személyes kiszolgálásának erősítése. Elmondta, hogy a Groupama 35 éve van jelen hazánkban, és mintegy kétmillió ügyfelükkel mára a piac egyik legmeghatározóbb szereplőjévé váltak. Vallja, hogy elért eredményeikhez fair működésük nagyban hozzájárul. Ennek része, hogy a digitális megoldások fejlesztése mellett figyelnek arra is, hogy megteremtsék a személyes kapcsolat lehetőségét is az ügyfelekkel. Ezért van az, hogy míg mások irodákat zárnak be, a Groupama újakat nyit. Hangsúlyozta: a mesterséges intelligencia (AI) fokozott terjedése és népszerűsége ellenére is nagyon hisz a személyes kapcsolattartás fontosságában.

Groupama is hozzájárul a város élhetőbbé tételéhez

Kecskemét városvezetése részéről Gaál József alpolgármester, a Bács-Kiskun Vármegyei Ipari és Kereskedelmi Kamara elnöke üdvözölte az új fiók megnyitását. Köszöntőjében kifejtette, milyen dinamikusan fejlődik Kecskemét. A következő négy évben újabb 5000 munkahelyet teremtenek. A szolgáltatások további fejlesztése nagyon fontos a megyeszékhelyen, és ennek részei a pénzügyi, biztosítási szolgáltatások is. Így a város élhetőbbé tételéhez nagyban hozzájárulhat a Groupama Biztosító újabb ügyfélpontja. Végül hozzátette: egyetért Alexandre Jeanjean vezérigazgatóval abban, hogy az online megoldásoksok sok pozitívumunk ellenére nem váltják ki a személyes kapcsolatokat a gazdasági életben.

Takács Ferenc, a Groupama Biztosító Közép-Magyarországi régió vezetője

Fotó: Gulyás Sándor / Forrás: Mediaworks

Kecskeméten is magas szintű szolgáltatások

Takács Ferenc, a Groupama Biztosító Közép-Magyarországi régió vezetője szólt az új ügyfélszolgálati pontról, ahol komplex biztosítási szolgáltatásokkal és banki ügyintézéssel várják az ügyfeleket. Ez egyrészt azt jelenti, hogy mind a vállalati, vállalkozói, mind a lakossági ügyfeleiknek teljes körű termékpalettával állnak rendelkezésükre az élet- és a nem-életbiztosítási területen egyaránt. A leginkább megfelelő biztosítási védelem kialakításához pedig személyes tanácsadással nyújtanak segítséget.

A komplex szolgáltatás ugyanakkor azt is jelenti, hogy ügyfeleiket nem csak a biztosítások kötésénél támogatják, hanem utána is rendelkezésükre állnak. Ha káresemény történik, a bejelentéstől a kár kifizetéséig végigkövetik a folyamatot és itt helyben minden segítséget, információt meg tudunk adni számukra.

Bízik abban, hogy a még hangsúlyosabb személyes jelenlétükkel nagyon sok régi és új ügyfelüknek nyújthatnak itt Kecskeméten magas színvonalú szolgáltatást, mellyel kiszámíthatóbb, biztonságosabb jövőt építhetnek. Folyamatosan arra törekszenek munkatársaikkal, hogy érezzék, rájuk minden élethelyzetben számíthatnak.

Otthonunk biztonsága kiemelt érték

A személyes tanácsadásra most kiemelten szükség van, hiszen márciusban indul az a lakásbiztosítási kampány, mely mindenkinek lehetővé teszi, hogy megújítsa lakásbiztosítását, akár új szerződést kössön, új biztosítónál. A Groupama tapasztalatai szerint a különböző lakásbiztosítási ajánlatok összehasonlítása nem mindig egyszerű feladat, fontos, hogy odafigyeljünk a fedezetek körére és a biztosítási összeg nagyságára, hiszen baj esetén a kárkifizetésnél ez döntő lehet. Nem véletlen, hogy az ügyfelek többsége ehhez szakértő tanácsát kéri, melyet a cég egy friss országos felmérésének eredményei is alátámasztanak: a válaszok alapján a lakásbiztosítást kötők 65 százaléka tanácsadó segítségét venné igénybe.

Ügyfélbarát megoldások

A Groupama fair szemléletét igyekszik a termékfejlesztése is tükrözi, ennek jegyében teljesen új alapokra helyezték az életbiztosítási kínálatukat. A Next megtakarítási életbiztosításnál például nincs közvetítői jutalék, nincs szerződéskötési díj, cserébe bármikor lehet csökkenteni-növelni a befizetett összeget, vagy éppen minden büntetés nélkül kivenni a félretett pénzből, ha az ügyfélnek arra van szüksége.

Ugyanígy az ügyfelek elvárásait vették alapul Vesta lakásbiztosításuk megalkotásakor: nem előregyártott csomagokat kínálnak, hanem több mint 40 féle biztosítási fedezetükből mindenki személyre szabottan alakíthatja ki a saját otthona biztosítási védelmét, így csak azokra kell költenie, amire valóban szüksége van.