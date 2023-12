A 3.-4. osztályosok megmérettetésnek minden évben a Lakitelek Népfőiskola Kölcsey Háza ad otthont. Így volt ez a legutóbbi verseny alkalmával is, melyre tizenöt hazai és határon túli iskola 54 kisdiákja érkezett – tudtuk meg Vetróné Nagy Szilvia, főszervezőtől, a Bács- Kiskun Megyei Kisiskolák Közművelődési Egyesületének elnökétől. Elmondta, a megmérettetésen Arad, Ágasegyháza, Bácskertes, Fülöpjakab, Fülöpszállás, Homokmégy, Majláthfalva, Nagyzerind, Páhi, Zimándiújfalu kisiskolái képviseltették magukat.

Az elnöktől azt is megtudtuk, nagyon jó eredménnyel zárult a verseny, ahol elsősorban a határon túli magyar iskolák diákjai remekeltek. A vetélkedő két részből állt: tollbamondás és nyelvtani feladatlap megoldása várt a diákokra. A két napos vetélkedő azonban nem csak a versenyzésről, hanem a szórakozásról és a pihenésről is szólt. A gyerekek és kísérőik megismerkedhettek a Hungarikum Liget látnivalóival és az uszodával is.

A verseny részletes eredményei a nepfolakitelek.hu oldalon olvashatók.