– Pont úgy várakozunk mi is, ahogyan a hűséges látogatók, közreműködők. A nehéz évek alatt nem veszítettük el a reményt, hogy a város legnagyobb és legismertebb rendezvényét újra meg tudjuk rendezni. Szeretettel fogadunk mindenkit, és bízunk az érdeklődésben, programjaink sikerében – mondta a polgármester.

– Milyen különlegesség lesz az idei rendezvény mottója?

– Minden évben egy előre meghatározott téma alapján dolgoznak virágkötőink, mely most a „Nemzetek virágai” és a „Petőfi virágok között”. A gyerekeknek szóló kiskertépítő pályázat is ehhez kapcsolódik, és a virágkiállítók is igyekeznek e köré illeszteni standjaikat. A középiskolások virágkötészeti versenyén Petőfi verseit foglalják virágba a fiatalok. Kísérő programként kimonókiállítást nyitunk, érkezik a Petőfit megszemélyesítő Bánföldi Szilárd színművész, és korhű öltözetben Balatonfüredről a Reformkori Hagyományőrzők Társasága. A kék iskolában vadászati kiállítás lesz, és programokkal csatlakozik a múzeum, a tűzoltóság, valamint nyitva tart a Pintér Haditechnikai Park is.

– Kiknek ajánlja a fesztivál megtekintését?

– A rendezvényt mindig úgy alakítjuk, hogy a fiatalok, felnőttek és az idősek is megtalálják a nekik tetsző programot. Ingyenes körhintával, gyerekprogramokkal és a Mikulással gondolunk a legkisebbekre, a család minden tagjára. Teret adunk a hagyományőrzőknek és az új, modern ötleteknek is, illetve nem szabad megfeledkezni arról, hogy ez a rendezvény virág- és karácsonyi vásár is, mely már az advent hangulatát, a karácsonyi készülődést tükrözi – mondta végül Haszilló Ferenc polgármester.

Fotó: Barta Zsolt

A virágkiállítás programja dióhéjban

Péntek:

10.00 Virágkiállítás-megnyitó a Városi Sportcsarnokban

A vendégeket köszönti: Haszilló Ferenc polgármester

A kiállítást megnyitja: Bányai Gábor országgyűlési képviselő

Az eseményen sor kerül a virágkiállítók termékzsűrijének és a középiskolások virágkötészeti versenyének eredményhirdetésére. Közreműködik a Kecskemét Táncegyüttes.

11.30 Jakuschné Kocsis Tímea kimonókiállításának megnyitója a Városi Könyvtár és Művelődési Házban – kimonót viselve, tárlatvezetéssel közreműködik a kiállító.

14.00 Kiskertépítő verseny eredményhirdetése a Városi Sportcsarnokban

14.30 Ajándéksorsolás a Mikulással a Városi Sportcsarnokban

15.00 „Adventi készülődés” Gombás Attila virágkötő bemutatója a Városi Sportcsarnokban

16.00 Vadászati kiállítás megnyitója a kék iskolában

Műsorral közreműködik a Kiskunsági Vadászkürt Egyesület.

Szombat:

Szombaton 9-kor nyit a kiállítás. 13.30 Csíksomlyó és a Kárpát-medencei keresztény értékek c. kiállítás megnyitója a könyvtár emeleti aulájában

14.00 „Adventi készülődés” Gombás Attila virágkötő bemutatója a Városi Sportcsarnokban

15.00 Fazekaskiállítás-megnyitó a könyvtár nagytermében

15.30 Ajándéksorsolás a Mikulással a Városi Sportcsarnokban

Az országos fazekas kiállítás nem csak a látogatók számára izgalmas, hanem egyben a hivatás mestereinek is a találkozója

Fotó: Barta Zsolt

Vasárnap:

11.00 „Karácsonyi pillanatok” – a SZÓ-LA-M Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek dalos-zenés műsora a sportcsarnok színpadán, majd László Erika süteménykínálója

11.30-tól vendégeink korhű ruhában a balatonfüredi Reformkori Hagyományőrzők Társaságának tagjai

15.00 „Adventi készülődés” Gombás Attila virágkötő bemutatója a Városi Sportcsarnokban

15.30 Ajándéksorsolás a Mikulással a Városi Sportcsarnokban

16.00 Gyertyagyújtás a város adventi koszorújánál, a Városi Könyvtár és Művelődési Ház előtt. Közremű-ködnek a SZÓ-LA-M Alapfokú Művészeti Iskola növendékei.

A programról bővebben a www.kecel.hu oldalon olvashatnak.