A fertőző betegségeket nehéz elkerülni. Leggyakrabban olyan embereket támadnak meg, akik már valamilyen módon legyengültek - kisgyerekeket, időseket, szívbetegeket. Ugyanakkor az egészséges embert is veszélyezteti, áthaladása károsíthatja a szívet, a vesét és más létfontosságú szerveket. A fertőző betegségekkel szembeni ellenálló képesség növelhető megelőzéssel, többek között a megfelelően adagolt táplálék-kiegészítőkkel, különös tekintettel a megfelelő C-vitamin, valamint gyümölcs- és zöldség fogyasztással. A Tesco újságokban és Tesco akciós újság lapozható formában megjelenő kiadványaiban rengeteg gyümölcsöt és élelmiszert találni kedvező áron, melyeknek gazdag a C-vitamin tartalma.

Az emberi szervezet működéséhez szüksége van napra, vízre, levegőre, táplálkozásra, mégpedig fehérjékre, zsírokra, ásványi anyagokra, vitaminokra, rostokra, szénhidrátokra, enzimekre, de mozgásra és pihenésre, mértékletességre, sőt stresszre is. Nemcsak az emberi szervezet, hanem minden élő szervezet ellenáll a betegségeknek és mérgeknek az immunitás segítségével. Valójában ez a szervezet azon képessége, hogy sikeresen reagáljon a betegségekre, és ezáltal antitesteket hozzon létre. Az immunitás lehet veleszületett adottság, de szerzett is lehet akár a védőoltások segítségével. Az immunitás fenntartásához erősítenünk kell azt. Több lehetőségünk is van, nevezetesen a sportolás, az erősítés és a kiegyensúlyozott táplálkozás.

A sport nemcsak a testi egészségre van hatással, hanem támogatja az ember jó lelki állapotát is. A mozgás, mint olyan, jótékony hatással van az anyagcserére, az általános állapotra és a koncentrációra. Amikor az emberek mozognak, az anyagcseréjük felgyorsul, és a test gyorsabban égeti a zsírt, mint nyugalomban. Az edzés során az endorfin boldogsághormon is felszabadul. Sportolás közben javul a test és az agy véráramlása, ezáltal nő a koncentráció. A sportruházatát pedig kedvezményes áron beszerezheti a Lidl újságok és Lidl akciós újságok segítségével, melyekben a sportruházatok mellett helyet kapnak a sportfelszerelések és kiegészítők is.

A jelenlegi ismeretek alapján a szakértők összeállították az alábbi lépések listáját, amelyekkel a legjobban megtarthatjuk egészségünket:

Ne dohányozzon semmilyen formában – a dohányzás továbbra is az első számú oka a korai halálozásnak.

Mozogjon rendszeresen – a mozgás kötelező, fontos, hogy életünk részévé váljon. A közeljövőben a mozgáshiány váltja majd fel a dohányzást, mint a korai halálozás leggyakoribb okát.

Táplálkozzon egészségesen – bár az egészséges táplálkozás alapelvei széles körben ismertek, a legtöbben nem tartják be azokat. Hosszú távon csökken a gyümölcs- és zöldségfogyasztás.

Kerülje a túlzott gyógyszerfogyasztást – a gyógyszereknek törvényes helyük van életünkben, azonban nem szabad túlzásba vinni a fogyasztásukat ás ajánlott az orvosi konzuláció a fogyasztásuk előtt.

Használja ki a megelőző orvosi vizsgálatokat – minél hamarabb kezdik meg a betegség kezelését, annál nagyobb a gyógyulás valószínűsége. Az életkor előrehaladtával a megelőzés jelentősége megnő.

A felsorolt lépések kínosan egyszerűnek tűnhetnek, de vallja be magának őszintén, hányat tart be közülük nap mint nap. Túl késő bármit is kezdeni, amikor a betegség már előtört. Egy csepp megelőzés több, mint a legjobb kezelés. Ezért ne habozzon, kezdje el a megelőzést még ma, hogy unokái életében is részt vehessen.