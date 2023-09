Ilyen típusú lehetőségek egyebek mellett a MiskolcAllas.hu felületén is elő szoktak fordulni: https://miskolcallas.hu/allasok/szakmunka. Mindenképpen érdemes rendszeresen látogatnia a portált az elhelyezkedni próbáló szakiknak. Íme néhány gyakori példa a szakmunkás álláshirdetésekre!

Szerszámlakatos

A MiskolcAllas.hu korábbi hirdetésében egy fröccsöntő szerszámgyártó miskolci céghez kerestek tapasztalattal rendelkező szerszámlakatost. A pozícióhoz kapcsolódó feladatokat olyan tevékenységek jelentették, mint a szerszámok összeszerelése és illesztése, a polírozási és csiszolási műveletek elvégzése, a szerszám- és készülékelemek összeépítése, továbbá az egyedi szerszámalkatrészek megmunkálása és köszörülése. A munkakör betöltésének alapvető feltételét az 1-3 éves releváns szakmai tapasztalat mellett, a lakatos vagy géplakatos végzettség megléte jelentette.

Villanyszerelő

Villanyszerelői álláslehetőség ugyancsak előfordult már a miskolci állásportál kínálatában, méghozzá több alkalommal is. A pozícióval járó feladatokat ezen hirdetések kapcsán természetesen a tipikus villanyszerelői tevékenységek jelentették, beleértve az elektromos rendszerek tervezését, telepítését, karbantartását és javítását. Az esélyes pályázáshoz pedig általában a villanyszerelői végzettségen túl, releváns szakmai tapasztalatra, és olykor B kategóriás jogosítványra is szükség volt. Emellett a személyes tulajdonságok kapcsán kiemelt fontossággal bírt a pontosság, a precizitás és az igényes munkavégzés képessége.

Gépkezelő

A gépkezelői munkalehetőségek szintén visszatérői szereplői a szakmunkás álláskategóriának. CNC gépkezelőt például már több alkalommal is kerestek a portálon keresztül, de olyan is előfordult, hogy egy folpack-fólia gyártó cég hirdetett gépkezelői pozíciót. Előbbi esetében természetesen a CNC forgácsoló gépek kezelése és műszaki felügyelete, míg utóbbiéban egy fóliafúvógép üzemeltetése jelentette az alapvető feladatot.

A releváns szakirányú végzettség mindkét munkakörnél alapvető követelmény volt, ami mellett a gyártókörnyezetben szerzett tapasztalat, a műszaki irányultság, illetve a jellemzően többműszakos munkavégzésből adódóan a rugalmasság is megjelent elengedhetetlen feltételként.

Szépségipari szakmák

Végezetül a különböző szépségipari szakmákról sem feledkezhetünk meg, hisz a MiskolcAllas.hu kínálatában egyebek mellett fodrász, kozmetikus és pedikűrös álláslehetőség megjelenésére is volt már példa. Az adott területhez kötődő szakirányú végzettség természetesen ezen állások esetében is megkerülhetetlen feltétel volt, ami mellett a vendégcentrikus hozzáállás, a pontosság és a kiváló kommunikációs képesség is gyakran képezte részét az elvárásoknak.