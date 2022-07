A beruházás fókuszában egy BLM LT7 fiber csőlézer beszerzése áll, ami precíziós műveletek elvégzésére képes csúcseszköz: 3D-s vágófejjel rendelkezik, active scan és varratfigyelési képesség jellemzi. A készülék jelentősen fokozza a Steelflex Kft. versenyképességét, mert segítségével gyorsabban és hatékonyabban tudják teljesíteni a megrendeléseket. A fejlesztés továbbá magában foglalja a gyártócsarnok korszerűsítését: a tetőszerkezetet megújítják, korszerű szigeteléssel látják el, valamint a felülvilágítókat is lecserélik. A megújuló források felé is nyitnak, hőszivattyús rendszert telepítenek, így a csarnok fűtése és a melegvízellátása is zöld úton történik a jövőben. Ezeken túl egy munkavállaló képzése is megvalósulhat az Ipar 4.0 jegyében.

A fejlesztést a vállalat telephelyén megtartott sajtótájékoztató keretében jelentették be szerdán, ahol Sipos János ügyvezető igazgató ismertette a részleteket. Előadásában visszatekintett a Steelflex 2011 óta íródó történetére. Az eltelt idő a fejlődésről szólt: kezdetben négy különböző zártszelvényt gyártottak, ma már 50 különböző profilt készítenek, míg bevételük a 2011-es ötmillió euróról 2021-re már 40 millió euróra nőtt. Az elmúlt 11 évben a töretlenül bővülő kapacitás mellett a hozzáadott értékük is folyamatosan gyarapodott.

Sipos János ügyvezető igazgató.

Forrás: Bús Csaba

Dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő a beruházás jelentőségét méltatva elmondta, hogy a fejlesztés a munkaerő megtartására ösztönöz, ami különösen fontos ezekben a bizonytalan időkben. Gaál József alpolgármester is elismerő szavakkal illette a vállalatot. Elmondta, hogy nem csak városi, hanem megyei szinten is a legfontosabb cégek között szerepel, és az Autoflex Csoport értékteremtő munkája mintaként szolgálhat bárkinek. Ezt példázza az is, hogy minden országban megtalálhatók a vállalat termékei.

H. Szabó Sándor alapító-tulajdonos köszöntőjében kifejtette, hogy az invesztálás műszaki előrelépést jelent, ami magas szintű gyártást tesz lehetővé, s a nagyobb hozzáadott értékű termékekkel egyben a cég működése is biztonságosabbá válik.