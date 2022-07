Ma a lakosság körében nagy a bizonytalanság a pénzügyeket tekintve. Egyre többen igénylik a szakmai segítséget, hogy miben tartsák megtakarításaikat. A befektetések terén is élen járó Groupama Biztosító a mostani, állandóan változó piaci környezetre reagálva fejlesztette ki új termékét, a Next Életbiztosítást, mely hatékony, megbízható és garantált, bruttó 5 százalékos hozamot nyújt az év végéig.

A gazdaság legaktuálisabb kihívásira reflektált a Groupama Biztosító a napokban megtartott partnertalálkozóján, ahol bemutatták legújabb, garantált hozamot kínáló konstrukciójukat, a Next Életbiztosítást is. Kecskeméten, a Four Points by Sheraton Hotelbe várták kiemelt vállalati és lakossági ügyfeleiket, akiket egy villás reggelivel összekötött konferencia keretében elismert pénzügyi és gazdasági szakértők bevonásával segítettek eligazodni a jelenlegi kihívásokkal teli környezetben.

Takács Ferenc, a Groupama Biztosító Közép-Magyarországi üzleti igazgatója. Fotó: Groupama Biztosító Zrt.

A házigazda Takács Ferenc, Közép-Magyarországi üzleti igazgató köszöntötte a vendégeket. Hangsúlyozta: olyan rendezvényt szerettek volna megvalósítani, ahol a kapcsolatokat is ápolhatják, mélyíthetik, hiszen az elmúlt időszakban sajnos a személyes találkozások háttérbe szorultak. Ahogyan a Groupama Biztosító szlogenje is szól: Partnerség – Fair Alapon. Így számukra nagyon fontos szempont, hogy személyesen adjanak tájékoztatást, hiszen ez így fair.

A szakmai program Madár István, a Portfolio vezető gazdasági elemzőjének Háború és energiaválság – gazdasági kilátások Magyarországon című előadásával folytatódott. A neves közgazdász a gazdasági sokkok nyomán elszabaduló energiaárak hatásairól beszélt, miközben átfogó képet nyújtott a hazai gazdaság kilátásairól is. Az eddigi információk alapján úgy érzékeli, hogy bár a recesszió benne lehet a pakliban, de nincs koronavírus-sokk, illetve a 2008-as Lehman-momentumtól sem kell tartania a magyar háztartásoknak, amikor is devizahitel-csapdájába esve sokan eladósodtak. Ugyanakkor úgy véli, hogy sürgős szemléletváltásra lenne szükség a lakossági megtakarítások szerkezetét illetően, melyek elképesztően elavultak, 49 százalékuk olyan eszközben hever (bankszámla, készpénz, egyéb betét), amelyeknél gyakorlatilag esély sincs arra, hogy a hozam kompenzálja valamilyen mértékben a jelenlegi magas inflációt. A szakértő rámutatott: a folyton változó környezetben, a bizonytalanság lett a biztos a lakosság körében, ugyanis a magas infláció láthatóan „elinflálja” a béreket, és gyakorlatilag „megeszi” a lakossági megtakarításokat is.

Kiemelte, hogy a megtakarítások kiválasztásában az egyéneknek a saját igényeiket kell felmérni, hogy milyen időtávon, milyen céllal, milyen kockázat felvállalásával, illetve milyen likviditási elvárásokkal rendelkezik. A mostani bizonytalan helyzetben a kevésbé kockázatos, kiszámíthatóbb hozamot nyújtó megtakarítások lehetnek előnyösek.

A gazdaságra hasznos kitekintést nyújtó előadást kerekasztal beszélgetés követte, melyet Kamasz Melinda, a novekedes.hu főszerkesztője vezetett le. A beszélgetésben Madár István mellett részt vettek a Groupama Biztosító szakértői – Füzes Edit lakossági személybiztosítási termékmenedzsment vezető, Tóth Gábor befektetési kockázatkezelési vezető –, valamint Takács Ferenc üzleti igazgató. A beszélgetésből fény derült arra, hogy a biztosító milyen megoldásokkal reagál a megváltozott piaci viszonyokra.

Legfontosabb feladatuknak jelenleg a tanácsadást tartják. Erre rendkívül nagy az igény, hiszen hatalmas változások zajlanak körülöttünk, amelyek hatása gyakorlatilag kiszámíthatatlan. Míg sok más megtakarítási konstrukció esetében nincs lehetősége az ügyfeleknek kérdezni, informálódni, a Groupama Biztosító nagy hangsúlyt fektet arra, hogy folyamatosan rendelkezésre álljon, sőt aktívan keresse ügyfeleit. A társaság hatalmas, háromszázmilliárdos vagyont kezel eredményesen – ezt bizonyítják a több évben is elnyert MoneyMoon „Az év biztosítója” díjak, és befektetési kategóriagyőzelmek is –, ezt a szakértelmet szeretné átadni ügyfelei számára személyre szabott tanácsadással.

Természetesen a termékfejlesztés terén is reagáltak a megváltozott gazdasági környezetre. Elmondásuk szerint olyan ajánlattal léptek piacra, mely rendkívül rugalmas, egyben biztonságos megtakarítási lehetőséget kínál, ráadásul év végéig éves bruttó 5%-os garantált hozammal érhető el. A Next Életbiztosítás rugalmassága nem csak abban érhető tetten, hogy bármikor könnyen hozzáférhetünk a megtakarításainkhoz, hanem abban is, hogy a tartam során – igazodva az éppen aktuális gazdasági környezethez – nagyon egyszerűen módosíthatóak a befektetési döntések, akár részvényes alapú befektetésben gyarapítanánk a későbbiekben megtakarításainkat, akár továbbra is maximálisan biztonságos kereteket választanánk. Mindezt pedig szerződéskötési jutalék nélkül érhető el.

A kerekasztal beszélgetés során Takács Ferenc megjegyezte, friss felmérések is mutatják, hogy nagyon nagy a bizonytalanság az ügyfelek körében. A Groupama éppen ezért továbbra is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy megfelelő tájékoztatást adjon számukra. A hozzátartozó Közép-Magyarországi régióban 14 irodában, hetven fős tanácsadói hálózattal dolgozik. Az elmúlt öt évben a biztosító és munkatársai számos szakmai díjat kaptak, melyet elsősorban az ügyfelek maximális bizalmának és elégedettségének köszönhetnek. Külön kiemelte Kasza Csilla tanácsadójuk és Szekér Gabriella üzleti vezetőjük nevét, akik mindketten elnyerték az Ország Legjobb tanácsadói címet, elismerve ezzel szakmai munkájukat.

Takács Ferenc végül hangsúlyozta: továbbra is a legjobb szolgáltatásra törekednek, mind a befektetések terén, mind az élet más területén köszönhetően szakmai partnereiknek.