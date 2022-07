Miről is szól a tudatos testépítés?

A testépítés nem abból áll, hogy megpróbálunk minél nagyobb súlyokat megmozgatni az edzőteremben. Átgondoltan kell hozzáállnunk, hogy megfelelő ütemben tudjon a szervezetünk alkalmazkodni a terheléshez, és ezáltal fejlődésnek induljon. A tudatos testépítéshez rendszerben kell gondolkodnunk: meg kell tervezni nemcsak a napi edzést, hanem a heteken és hónapok átívelő célokat is.

Fokozatos terhelés

Fontos, hogy az alkatunkhoz, edzettségi szintünkhöz igazítsuk a gyakorlatokat. Ha túlterheljük magunkat, akkor nemcsak az izomfejlődés állhat meg, hanem károsodhatnak az ízületeink is. Éppen ezért az edzéseket úgy kell megtervezni, hogy fokozatos legyen a testünket érő terhelés. Az igénybevételre bemelegítéssel kell felkészíteni nemcsak az izmainkat, hanem a szívünket, a keringésünket, az ízületeinket és a tüdőnket is. Ennek hiányában könnyebben megsérülhetünk, vagy idő előtt kifulladhatunk.

A szervezetünknek az edzések után pihenést is biztosítanunk kell, hogy regenerálódhasson. Az izmainkat el kell látnunk a fejlődéséhez, növekedéséhez szükséges tápanyagokkal, nyomelemekkel is. A következőkben ezekre részletesen is kitérünk.

Fokozott fehérjebevitel

Az izomtömeg fenntartásához fehérjékre, azaz proteinekre van szükség. A fehérjéket húsok, halak, tojás és tejtermékek fogyasztása mellett különböző táplálékkiegészítőkkel is pótolhatjuk. Az izomtömeg növekedéshez több fehérjét kell ennünk, mit amennyi a szervezet fenntartásához szükséges. Testtömeg-kilogrammonként hozzávetőlegesen két gramm protein szükséges naponta az izomtömeg megőrzéséhez. Azaz: ennél többet kell fogyasztanunk, ha testépítés a célunk.

Kreatinnal a jobb eredményért

A fehérje mellett számos vitamin és ásványi anyag van, amelyek támogatják testünket az edzések során. A magnézium hozzájárul az izmok normál működéséhez, a kollagént és a glükozamid-szulfát az ízületek épségét segíti. A megterhelő edzések során hasznos, ha kreatint is szedünk táplálékkiegészítők formájában. Ez a fehérje az izmok energiaellátásában és regenerálódásában vesz részt. A kreatin képes tárolódni az izomszövetben, így rendszeres szedésével feltölthetjük a raktárainkat, így növelve teljesítményünket, gyorsítva izomfejlődésünket.

Kérjük személyi edző segítségét!

A tudatos testépítés során tehát rengeteg dologra kell odafigyelnünk. Ha nem érezzük magunkat kellőképpen felkészültnek, akkor érdemes szakember segítségét igénybe venni. Egy jó személyi edző nem csupán a gyakorlatok összeállításában segít, hanem a helyes étrend kialakításában és a megfelelő étrend-kiegészítők kiválasztásában is.

Szemléletváltás

Kezdeti célként érjük el, hogy életünk szerves részévé váljon a testmozgás. Legalább heti 3-4 alkalom rendszeres edzésidőt alakítsunk ki. Ha ez sikerül, az jó alap a továbblépéshez. Tartós eredmény eléréséhez azonban életmódváltásra van szükség, amihez hozzátartozik az egészségesebb táplálkozás és a káros szenvedélyek elhagyása is. A lényeg, hogy érezzük jól magunkat a bőrünkben és ne sanyargassuk magunkat feleslegesen. Elsősorban a saját magunknak való megfelelés és az egészség legyen a célunk és ne a mások által elvárt képhez próbáljunk igazodni.

A céljaink lehetnek különbözőek a testépítéssel, de ha hosszú távú eredményt szeretnénk elérni, ahhoz mindig tudatosságra van szükség. A megfelelő edzésprogram bár nagyon fontos, önmagában még kevés. Tudatosan figyelnünk kell a táplálkozásra, a vitaminok és ásványi anyagok pótlására is. Ha így teszünk, nemcsak fejlődhetünk, hanem egészségesebbek is lehetünk.