Telegramon keresnek a migránsok gyerekeket, hogy hatásos felvételeket készítsenek

Egy nemrég nyilvánosságra került Telegram beszélgetésből kiderül, hogyan oktatják az illegális bevándorlókat, hogy miként használhatják fel a gyerekeket propaganda anyagok készítéséhez, amit elküldhetnek majd a nemzetközi szervezeteknek – írja a V4NA.

A beszélgetésről készült felvételeket Stanisław Żaryn Mateusz a lengyel miniszteri szakszolgálat szóvivője hozta nyilvánosságra a Twitter-oldalán, és hozzátette, “a propaganda óriási szerepet játszik Fehéroroszország Lengyelországgal szembeni fellépésében, nyomást akarnak gyakorolni a lengyel kormányra, hogy engedjék át az illegális bevándorlókat a határon. Főleg gyerekeket és nőket használnak fel a propaganda anyagok készítésekor. A bevándorlókat pedig arra oktatják, hogy miként használják fel a gyermekeket a határátlépésre”.

A megosztott képernyő felvételeken arab nyelven írt üzenetek láthatóak, melyeket a határon lévő migránsoknak küldtek, és az áll bennük, hogy miként tudnak “erős” képeket készíteni. Az egyik tanács szerint például, “vedd fel a gyerekeket, öleld meg őket, nézzetek ki koszosnak és fáradtnak”.

Egy másik hozzászóló pedig gyerekeket keresett propaganda anyagok gyártásához. “Az erdőben élő barátainknak szüksége van egy gyerekre, hogy videót tudjunk készíteni, amelyet elküldenénk a szervezeteknek”, írták a Telegram-beszélgetésben.

Propaganda plays a huge role in Belarus’ actions against Poland, which is to force PL to submit to Belarus’s intentions and to put pressure on the government to agree to the migration route. Children and women are mainly used in these psychological activities against Poles. 1/3

