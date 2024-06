– Mit tenne a fővárosi fenntartású utak állapotának javítása érdekében?

–Jelenleg lehetetlenül kevés pénzből kell a fővárosi útfelújítással foglalkozó cégnek gazdálkodnia, ennek eredményeként – Karácsony Gergely tempójában – 98 évente jut idő arra, hogy egy utat felújítsanak. Ez nonszensz. A főváros a tizedére csökkentette az útfelújítási alapot, ami a korábbi hárommilliárd forint helyett már a háromszázmillió forintot sem éri el évente. Ez különösen annak fényében felháborító, hogy a főváros az éves útfelújítási keret háromszorosát költi el egy ciklusban a Gyurcsány-emberek kifizetésére. Teljesen egyértelmű, hogy ha jó utakat akarunk, akkor több forrást kell erre a területre fordítani. Emellett pedig van egy tervem, amiről már konzultáltam Lázár János miniszter úrral is. Az elképzelés lényege, hogy bizonyos útfelújításokat a főváros a kormánnyal közösen hajtson végre. Erre már csak azért is szükség van, mert az elmúlt öt év semmittevését be kell pótolni, tehát kétszer olyan gyorsan kell dolgozni.

