Nagy tévedés 2 órája

Magyar Péter azt állítja, az ellenzékben senki sem háborúpárti

Magyar Péter szombaton délután azért tiltakozott, és helyezett kilátásba feljelentést, mert mert a Fidesz plakátján a háborúpárti politikusok közé sorolta. Magyar korábban többször is azt állította, hogy az ellenzékben senki sem háborúpárti – írja a Magyar Nemzet, amely cikksorozatban cáfolja Magyart és mutatja be azokat a Soros-kapcsolatokat is, amelyek Magyar szerveződését és jelöltjeit tényszerűen jellemzik.

MW MW

Magyar Péter, a volt igazságügyi miniszter volt férje beszédet mond a Belügyminisztérium épülete előtt megtartott demonstráción, Budapesten 2024. április 26-án Forrás: MTI Fotó: Illyés Tibor

Magyar Péter rágalmazást emlegetve feljelentést helyezett kilátásba, a Fidesz „Stop háború”-plakátja miatt, mindezt annak ellenére, hogy az elmúlt hetekben kiderült, hogy az egyik jelöltje Ukrajna kapcsán „agymosottnak” nevezte a magyar népet, és az ukránok háborús erőfeszítéseit példaként állította a magyarok elé – írja a Magyar Nemet.

Sajnos amíg az oktatás nem változik, addig mi is ugyanolyan agymosott nép maradunk, mint az oroszok. Azért én nagyon hálás maradok az ukránoknak és velük együtt az amerikaiaknak is, hogy megállították az oroszokat és így nem tudtak hozzánk könnyűszerrel bemarsírozni. Mert a magyar haderő nem tartotta volna fel őket. – idézik Kollár Kinga, aki a TISZA Párt európai parlamenti listáján a hetedik helyen szerepel. A cikkben felidézik, hogy korábban Keresztesi Péterről, a Magyar Péter Kossuth téri tüntetésének Svájcban élő szónokáról derült ki, hogy Zelenszkij beszédét megosztva 2022 márciusában „szégyent” emlegetett Magyarország álláspontja kapcsán.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy Magyar a tüntetésein visszatérően hangsúlyozza, az ellenzékben senki sem háborúpárti, ám ezt cáfolja az, hogy a baloldali politikusok már 2022-ben és azóta is több ezzel ellentétes kijelentést tettek. Többek közt 2022. február elsején a momentumos Fekete-Győr András (Momentum) elmondta, hogy „ először is – szövetségeseinkhez hasonlóan – fegyvereket és humanitárius segítséget kell felajánlani az ukrán kormány számára, hogy ezzel is hozzájáruljunk a kárpátaljai magyar kisebbségek védelméhez. De idézik Márki-Zay Pétert, a baloldal Soros György által finanszírozott miniszterelnökjelöltjét, aki 2022 februárjában a Partizán című műsorban azt mondta, hogy Mindent, amit a NATO szövetségi rendszere megenged, azt nagyon szívesen segítenénk. Nyilván, itt Magyarország, azért valljuk be… ha nem Putyin ügynökeként működne Magyarország, akkor természetes, hogy a NATO tagjaként, minden módon, amit a NATO eldönt azon belül a szövetség keretein belül, mindenféle segítséget megadhat Ukrajnának. (…) Hát hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is. Emlékeztetnek, hogy ugyancsak Márki-Zay volt az, aki 2022. február 22-én az ATV-ben kijelentette, hogy tehát, hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk. A cikk felidézi azt is, hogy 2022. áprilisában Tordai Bence arról beszélt, hogy „itt lenne a legfőbb ideje, hogy Magyarország megkezdje a direkt fegyverszállításokat”, valamint 2023. március elsején Bedő Dávid momentumos politikus jelentette ki az ATV műsorában, hogy többek között a fegyverszállítások elutasítása miatt nem szavazza meg a Momentum a Fidesz-KDNP békepárti parlamenti határozati javaslatát.

Mindezek után hangoztatja azt Magyar Péter, hogy az ellenzékben senki sem háborúpárti. A Magyar Nemzet cikkét ITT tudja elolvasni.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!