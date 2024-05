Így omlott össze a milliárdos piramisjáték „Kérlek szépen intézd az ügyvédemmel, mert ku…a rég várom, hogy a hitelem rendbe legyen! Válaszolj, kérlek! Őrjöngve hívnak, hogy nem tartjuk a szavunkat” – ezt a kétségbeesett üzenetet kapta egy érintettől annak a milliárdos csalássorozatnak az ötletgazdája, akinek a vezényletével egy egész országot lefedő piramisjáték-hálózatot hoztak létre. Mindez megtalálható annak a büntetőügynek az irataiban, amelynek Magyar Péter bizalmasa, barátnőjének élettársa is a vádlottja volt. S. Máriát jogerősen el is ítélték, több évet töltött börtönben. Az ominózus üzenetváltás egy hónappal a tizenegy évre ítélt bandavezér, F. Attila őrizetbe vétele előtt történt, amikor már látszott, összeomlóban van a jól felépített és évekig tartó, milliárdokat hozó rendszer – adta hírül a Magyar Nemzet. A lehallgatott beszélgetésekből és leírt üzenetekből az is kivehető, hogy ebben az időszakban már nemcsak a becsapott ügyfelek, hanem a bűnszervezet tagjai is pánikoltak. A teljes cikket ITT olvashatja el.