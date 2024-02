Kiderült, hogy az ország mely pontjáról jelentkeztek a legtöbben az MH. Klapka György 1. Páncélosdandárhoz tüzérnek. Az állomfizetésként ígért bruttó 737 ezer forint sok fiatal fantáziáját megmozgatta a honvédelem lehetősége mellett– írja a Kemma.hu.

A honvédelem lehetősége mellett a magas fizetés is vonzó volt

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra / Kemma.hu

Legtöbben Budapestről jelentkeztek a tatai tüzérek közé, de alig maradt le utána Komárom-Esztergom, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, de Borsod-Abaúj-Zemplénből is sokan választották a honvédséget hivatásuknak. Ezeket az adatokat az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság osztotta meg közösségi oldalán, ahol kiemelték, hogy Kelet-Magyarországról is nagyon sokan jelentkeztek Tatára tüzérnek.

A honvédelem számára fontos a jó stratégia

A számok is jól bizonyítják, hogy jó stratégiát választott a Magyar Honvédség, hiszen ezúttal nem a toborzóirodában várták a fiatalok jelentkezését, hanem az ország számos pontján megjelentek a „nagyvasak”. Így testközelből láthatta mindenki, mire számíthatnak azok, akik Tatára jönnek. Mint arról korábban a Kemma.hu is beszámolt, Dombóváron, Balassagyarmaton, Szekszárdon, Székesfehérváron, Miskolcon is találkozhattak a PZH 2000-es önjáró lövegekkel és a tatai tüzérekkel az érdeklődők.

A legtöbben Komárom-Esztergomból (57) és Szabolcs-Szatmár-Beregből (55) jelentkeztek vármegyei szinten.

Országosan Budapest vezet, 60 jelentkezővel. A legkevesebben Nógrádból (7), Vasból (10), valamint Somogyból (12) adták be a jelentkezésüket.