A cikk felidézi azt is, hogy a Nemzeti Információs Központ által közzétett dokumentumokból kiderült, hogy a 99 Mozgalom nevű szervezetének a bankszámlájára összesen 506 millió forintot fizetett be valutában és készpénzben Perjés Gábor önkormányzati képviselő, sőt a mozgalom számlájára még az országgyűlési választások után is érkeztek pénzek. Karácsonynak az adományládikákkal kapcsolatos magyarázkodását még a baloldalon is kétkedve fogadták.