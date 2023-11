Kifejtette:

a csok pluszra minden magyar család jogosult, hogyha gyermeket vállal, vagy a már meglévő gyermekük mellé további gyermeket, gyermekeket szeretnének.

A hitel mértéke 15, 30 vagy akár 50 millió forint is lehet attól függően, hogy a vállalt gyermekekkel hány gyermekessé válik a család. Például, ha egy házaspárnak nincs gyermeke, és két gyermeket vállal előre, akkor harmincmillió forintra jogosult, ugyanakkor azok a házaspárok is igényelhetik a harmincmillió forintos összeget, akiknek már van egy gyermekük és még egyet vállalnának. Azok, akik nagy családban gondolkodnak, a maximális ötvenmillió forintos hitelre jogosultak. Azaz, ha a most még gyermektelen házaspárok három gyermeket vállalnak, akkor jogosultak lesznek a maximális hitelösszegre, ugyanakkor azok is, akik az egy gyermek mellé még két gyermeket vállalnak, de szintén jogosultak a csok plusz ötvenmillió forintos maximumára azok, akik két vagy több gyermekük mellé újabb gyermeket szeretnének.

"Úgy tervezzük, hogy az első két évben nem lesz korhatár az igényléshez, annyi lesz a feltétel, hogy ha a feleség 41 év feletti, akkor a várandósság esetén válik a pár jogosulttá. A háború, a szankciók okozta nehéz gazdasági helyzetben is kiszámítható intézkedésekkel támogatjuk a családokat. A fix háromszázalékos kamatozású, államilag támogatott hitel valódi segítséget nyújt az otthonteremtési célok megvalósításához" - mondta.