A Nyomtass te is! nevű lapot kiadó eDemokrácia Műhely Egyesület a Nemzeti Információs Központ nemzetbiztonsági bizottság számára készült második részjelentése alapján 18 090 600 forintot kapott az Action for Democracytól – számol be róla a Magyar Nemzet.

A Karácsony Gergely és Bajnai Gordon volt munkatársa, a dollárbaloldal intézője, Korányi Dávid által alapított szervezet egy részletben, 2022. március 21-én, azaz mindössze 13 nappal a tavalyi országgyűlési választás előtt utalta át az összeget.