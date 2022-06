A Fővárosi Közgyűlés szerdán tárgyal arról, hogy megemeljék egyes BKK-jegyek és a pótdíjak árát: a főpolgármester előterjesztésének értelmében jelentősen drágulnak a napijegyek, és jóval többet kell majd fizetniük a bliccelőknek is. Úgy tudni, a városvezetés nyolcszázmillió forint bevételt vár az emelésektől. Új parkolási zónákat is bevezetne a főváros, az A zónában hatszáz forintra emelkedik egyórányi várakozás díja – írja a Magyar Nemzet.

„Nem emelünk, mert hiszünk abban, hogy egy zöld és szolidáris világváros egyik legfontosabb feltétele a jó minőségű és mindenki számára elérhető közösségi közlekedés” – jelentette ki Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely. A főpolgármester hozzátette: a főváros nem emel annak ellenére sem, hogy ezt számos kormánypárti település megtette, és annak ellenére sem, hogy – ahogy fogalmaz – „az állam ma már csak nagyon kis részt (hat százalék) vállal a budapesti közösségi közlekedés finanszírozásából”.

Ennek ellenére csütörtökön Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes egy háttérbeszélgetésen arról számolt be, hogy jelentősen emelkednének a BKK jegyárai. A főpolgármester előterjesztése szerint a huszonnégy órás napijegy ára 1650 forintról 2500-ra, a Budapest hetvenkét órás jegy 4150 forintról 5500-ra emelkedne, és többet kellene fizetniük a bliccelőknek is.

Eddig a helyszíni pótdíj összege nyolcezer forint volt, ami 12 ezer forintra emelkedne, a nem helyszínen fizetett pótdíj 16 ezer forintról 25 ezer forintra nőne, harminc napon túl pedig 32 ezer forint helyett ötvenezret kellene fizetni. Ha jövő szerdán megszavazza a Fővárosi Közgyűlés, az új tarifák szeptember elején lépnének hatályba. Úgy tudni, a városvezetés az emeléstől nyolcszázmillió forint bevételt vár.

Kiderült az is, hogy a BKK-jegyárak mellett ősztől drágulni fog a parkolás is a fővárosban: a tervek szerint összesen négy zónára osztják a parkolási területeket. Az új rendszerben az A zóna területén 8 és 22 óra között kell majd fizetni a parkolásért, óránkénti hatszáz forintot. A B zónában 8 és 20 óra között 450 forint lesz a parkolási díj. A C zónában 8 és 18 óra között háromszáz, a D zónában ugyanezen idősávban kétszáz forintért lehet majd parkolni. Az A, B és C zónában maximum három órában korlátozzák a parkolás időtartamát. A D zónában korlátozás nélkül lehet majd parkolni.

Jelenleg 27 különféle parkolási zóna van Budapesten, a parkolási díjak pedig 175 és 525 forint között mozognak. A konkrét új zónahatárokról egyelőre nincs végleges döntés.

Szennyvíz és szabadstrand

Tudom, önök azt gondolják, hogy a fővárosi önkormányzat meg van őrülve, de természetesen éppen az teszi lehetővé a római-parti strand megnyitását, hogy a szennyvízelvezetés meg van oldva

– mondta a Magyar Nemzet kérdésére Karácsony Gergely. Mint arról a lap beszámolt: újra megnyílik a szabadstrand a Római-parton, ugyanakkor a Magyar Nemzet úgy értesült, hogy jelenleg ott a szennyvíz elvezetésével problémák vannak.

A szabadstrand megnyitása már a múlt évben is botrányt okozott, a gyanútlan fürdőzőket ugyanis nem tájékoztatták arról, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. nagyobb esőzések után a békásmegyeri szivattyútelep szennyvizét a part menti kiömlőn beleengedi a Dunába

– emlékeztetett Gyepes Ádám, a Fidesz–KDNP óbudai képviselője. A Magyar Nemzet megkereste a Fővárosi Csatornázási Műveket is, amely a válaszában azt közölte: az Aranyhegyi-pataktól északra keletkező szennyvizek a békásmegyeri és a Pók utcai szivattyútelep közvetítésével az észak-pesti szennyvíztisztító telepre kerülnek, ahol kiváló hatékonyságú technológiával megtisztulnak. Hangsúlyozták, hogy csapadékmentes időben semmilyen szennyeződés nem kerül a Dunába, és az elmúlt nyáron a parti strand üzemelése alatt folyamatosan kapcsolatban voltak az önkormányzat képviselőjével, akit sms-ben értesítettek az esetleges várható dunai kivezetésről, a kivezetés beindulásáról és leállásáról is, és az idei szezonban is így fognak eljárni.

