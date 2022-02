A SorosLeaks cikksorozat azok számára is megcáfolhatatlan bizonyítékokkal szolgál, akik eddig kitalációnak vagy összeesküvés-elméletnek minősítették a Soros-hálózattal kapcsolatban megfogalmazott állításokat – fogalmazott Deutsch Tamás az EP-képviselőknek írt levelében, amit a sajtónak is eljuttatott. Rámutatott:

a nyilvánosságra került felvételeken a Soros György érdekkörébe tartozó NGO-k (nem kormányzati szervek) vezetői, kutatói, újságírók, illetve politikusok számolnak be zavarba ejtő őszinteséggel a hálózat által alkalmazott kettős mércéről, álhírterjesztésről és manipulációról, amely Magyarországot és Lengyelországot éri, azok egyes politikai ügyekben képviselt patrióta álláspontja miatt.

A Fidesz EP-képviselője szerint a leleplezés által bemutatott jelenség valójában egy összeurópai probléma. Deutsch úgy vélte, a manipulációs gépezet nem csupán a nyugati fősodratú médiában alakított ki meghatározó befolyást, hanem az Európai Unió alapintézményeinek tevékenységét és döntéseit is egyre növekvő mértékben vonja irányítása alá az amerikai spekuláns hálózata.

Kitért arra is, hogy a felvételek alapjaiban kérdőjelezik meg a média objektivitásába és függetlenségébe vetett hitet, és teljesen új nézőpontba helyezik az Európát, az Európai Uniót érő külső beavatkozás problémakörét is. Deutsch Tamás szerint a Soros-féle hálózat már az uniós intézmények integritását veszélyezteti.

– Eljött az idő, hogy ezzel a kérdéssel, a Soros-hálózat uniós intézményekre gyakorolt külső befolyásának ügyével végre érdemben foglalkozzunk – szólította fel az EP-képviselőket Deutsch Tamás. Megengedhetetlennek nevezte, hogy bármely érdekcsoport által finanszírozott hálózat a fentihez hasonló befolyásra tegyen szert akár az európai médiára, akár az uniós intézmények működésére, akár az egyes tagállamokról alkotott külső megítélés kialakítására. A levélhez csatolva elküldte az EP-képviselőknek a SorosLeaks cikksorozat angol nyelvű változatát is.

Soros emberei lebuktatták magukat

A politikus által hivatkozott SorosLeaks cikksorozatban a Magyar Nemzet a szerkesztőséghez ismeretlen e-mail címről eljuttatott dokumentumhalmaz, több órányi Skype-interjú alapján mutatta be a Soros-világ működését. Az amerikai spekuláns Nyílt Társadalom Alapítványának korábbi vezető munkatársai és hozzájuk közel álló újságírók maguk fedték fel a médiára gyakorolt befolyást és azt, hogy milyen torz, hamis képet festenek Magyarországról és Lengyelországról a nemzetközi sajtóban.

A cikksorozatban ismertettük a Soros-alapítvány volt vezetőjével, Andrej Noskóval készült interjúrészleteket, idéztük Dalibor Rohac szlovák származású kutatót, az American Enterprise Institute munkatársát, valamint a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) projektvezetőjét, Asbóth Márton és a 24.hu korábbi újságíróját Kálmán Mátyást is.

Andrej Nosko a vele készült Skype-interjúban kendőzetlenül elmondta, hogy

Magyarország és Lengyelország ellen alaptalan, elfogult kampány zajlik, illetve hogy a tájékozatlan, az NGO-k által befolyásolt külföldi újságírók torz képet festenek hazánkról.

Szerinte intellektuális lustaságot eredményez a fősodratú médiában az a körülmény, hogy a korábbinál jóval kevesebb a főbb médiumok külföldi tudósítója, akik ráadásul több ország ügyeiről tájékoztatnak. – Mindez oda vezet, hogy Lengyelországot és Magyarországot nagyon könnyen, valós érvek felsorakoztatása nélkül lehet ostorozni – jelentette ki a Soros-alapítvány korábbi igazgatója. Problémának nevezte azt is, hogy sok külföldi újságíró nem beszéli a magyar nyelvet, így például az átlagemberekkel sem tudnak szóba elegyedni, de a helyi híreket sem tudják elolvasni, ezért másodlagos forrásokra támaszkodnak, méghozzá a velük azonos politikai álláspontot képviselőkre, ezért torzítanak a magyar kormányról szóló tudósítások is.

Irritáló kettős mérce

Ezek a másodlagos források ugyancsak erősen torzítanak, egyebek mellett a magyar kormány legitimitásával kapcsolatban – fogalmazott a Soros-alapítvány volt vezetője. Andrej Nosko szerint így például jellemzően nem említik meg, hogy a magyar kabinet ténylegesen nagy népszerűségnek örvend a társadalom jelentős körében. Nosko a Magyarországon jól ismert Freedom House nevű NGO-ról is beszélt. – És akkor olyasmiket lehet olvasni, mint a Freedom House Nations in transit nevű demokráciaértékelő tanulmánya. Elég irritáló volt a Szlovákiával foglalkozó fejezetük. Elemzés helyett gyakorlatilag agitpropanyagot írtak. Ennek az a lényege, hogy amikor a barátaid kormányon vannak, akkor az ország jól teljesít. Ha nem a barátaid vannak hatalmon, akkor nem teljesítenek jól. Akkor akármit is csinálnak, nem elég jó – fogalmazott.

Nosko úgy vélte, ha szocialista lenne a magyar kormányfő, akkor máshogy állna hozzá a média és az Európai Unió is.

Példaként említette a szlovák Robert Fico miniszterelnökségét és elfogadottsági szintjét. Szintén Robert Ficóval példálózott egy másik Skype-interjúban Dalibor Rohac szlovák származású kutató, aki az American Enterprise Institute munkatársaként vizsgálta Kelet-Közép-Európa és az unió folyamatait. Mint kifejtette: a névleg szociáldemokrata volt szlovák miniszterelnök vezette kormány meglehetősen korrupt volt, ám mégis a saját emberüknek tartották, mivel az európai szocialisták frakciójában ült, ezért Ficónak nem kellett olyan kedvezőtlen brüsszeli reakciókkal szembenéznie, mint Orbán Viktornak. Rohac szerint

ha Orbánt leváltanák, és ismét a szocialisták kerülnének kormányra Magyarországon, akkor Brüsszelben nagyon megkönnyebbülnének.

Arról is beszéltek Soros emberei, hogy a nemzetközi baloldal és a hozzájuk kötődő sajtó kettős mércét alkalmaz a közép-kelet európai térség országaival szemben attól függően, hogy milyen színezetű kormány irányítja az adott államot. Elismerték azt is, hogy

Magyarországon nyoma sincs diktatúrának és miközben a nyilvánosság előtt folyamatosan a rezsimtől rettegnek, valójában semmilyen akadályba nem ütközik hazánkban a nem kormányzati szervezetek, vagyis az NGO-k működése.

Magyarországon kifejezetten jó élni

A Soros György által támogatott Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) projektvezetője, Asbóth Márton az egyik Skype-interjúban egyebek mellett arról beszélt, hogy

Magyarországon teljesen biztonságosan működhetnek a különböző NGO-k.

Szerinte a TASZ épp ezért részleteiben ki sem dolgozta azt a B tervet, hogy mit csinálnának, ha a kormány be akarna záratni ilyen szervezeteket. Asbóth azt is elmondta, bár a külföldi sajtó arról tudósít, hogy Magyarországon és Lengyelországban autoritárius rezsimek vannak hatalmon, szerinte mindkét államban kifejezetten jó élni.

Varga Kristóf Zoltán – aki korábban az Open Society Foundations, vagyis a Soros-alapítvány budapesti igazgatójaként dolgozott – ugyancsak azt fejtegette a vele készült Skype-interjúban, hogy az NGO-k biztonságosan működhetnek Magyarországon, és arról biztosította beszélgetőpartnerét, hogy a külföldről érkező pénzek is eljuthatnak ezekhez a szervezetekhez.

Megvásárolt újságírók

Egy másik Skype-interjúban a fentieket igazolva beszélt az elfogultságról Kálmán Mátyás, a 24.hu és az Index korábbi munkatársa. Azt mondta, hogy

a különböző NGO-k manipulálják vagy akár megvesztegetik a Magyarországról tudósító újságírókat, akik sok esetben erősen torzítva írják meg a hazánkban történő eseményeket.

– Nem lehet tudni, hogy az adott újságíró éppen kapott-e egy meghívást egy jó kis hotelbe, és mennyit ajánlottak neki, hogy azt írja meg, amit vissza akarnak hallani a médiából – érzékeltette a befolyásolás módját Kálmán. Konkrét példaként a Soros György által finanszírozott Amnesty International nevű szervezetet említette azon NGO-k között, amelyek minél nagyobb mértékben akarják ellenőrzésük alá vonni az újságírókat.

Borítóképünkön Soros György. Fotó: MTI/EPA pool/Olivier Hoslet