A Nagyváradról Magyarországra áttelepült Bige László ma már anyaországunk ötödik leggazdagabb embere: műtrágyagyárat üzemeltet. Az általa irányított Bige Holding aztán elkezdett terjeszkedni Magyarország jelenlegi határain túl is, így került Erdélybe. Saját bevallása szerint a holding erdélyi ügyeit fia, Bige Zalán intézi, bár a Nethuszár által megszerzett romániai iratokban jobbára testvére, a Bige Holding másik tulajdonosának, Bige Zoltánnak a neve szerepel. A Bige Holding vezetőjét, Bige Lászlót 2013-ban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az év emberének választották

pár hónappal később megbuktatta az évtizedes múltra visszatekintő sepsiszentgyörgyi kenyérgyárat, a mögötte álló céget, a Mopaco SA-t felszámolta, az embereket elbocsátotta és az elmaradt bérüket sem fizette ki.

A szentgyörgyi kenyérgyár

Erdélyben nagy hagyománya van a kenyérgyáraknak, valahol az urbanizáció fokmérője lehetett egy időben, minden jelentősebb város rendelkezett kenyér-, illetve cukorgyárral, vagy ezek valamelyikével, a gyárak pedig fontos szerepet töltöttek be a helyi közösségek életében: sportszakosztályok, különböző neves események megszervezése kötődik nevükhöz. A sepsiszentgyörgyi kenyérgyár azzal tűnt ki az átlagból, hogy míg a nagyobb erdélyi városokban elkótyavetyélték a kenyérgyárakat a vadprivatizáció hajnalán,

addig a szentgyörgyieknek rendre sikerült olyan befektetőket találniuk, akik a kenyérgyárat a megye egyik legsikeresebb vállalkozásává tették

– számolt be róla a Nethuszár alapján a Magyar Nemzet.

Aztán jött a BIGE Holding…

A Bige Holding aztán a sepsiszentgyörgyi MOPACO RT tulajdonosa lett, és ekkor kezdődtek a bajok. A helyiek által csak kenyérgyárnak nevezett malomipari cég vagyona nem lehetett kevés, amikor Bige megérkezett és elfoglalta az igazgatói széket, de erről majd később. Aztán mindmáig tisztázatlan okokból, a MOPACO RT 2013-ban bejelenete, hogy 94 alkalmazottjából 85-öt elbocsájt, és elindult ellene az egyszerűsített csődeljárás (procedura simplificata a falimentului).

Közel kilencven Kovászna megyei székely nem kapta meg utolsó munkabérét, 2015-ben még mindig igazukat keresték azok, akik addigra még nem legyintettek lemondóan.

Ennél is súlyosabb, hogy a csődeljárás megindulása után a MOPACO nem tudta teljesíteni szerződésben foglalt vállalását, miszerint elkészíti a Kovászna megyei kisiskolásoknak járó tej és kifli programhoz a szükséges kifliket. Kisiskolások ezrei maradtak uzsonna nélkül szerte Kovászna megyében, ráadásul a csődeljárás időzítése miatt az önkormányzatok csak késve tudtak újabb beszállítót találni – írja a Nethuszár.

Csőd, vagy valami más?

2013. áprilisában a MOPACO RT bejelentette, hogy a sepsiszentgyörgyi, kovásznai és szentivánlaborfalvi munkapontok 94 alkalmazottjából 85-öt kénytelenek elbocsájtani, és elindul a csődeljárás. Egy hónappal később, 2013 júniusában, az alkalmazottak még mindig az elmaradt bérüket várják, a cég Gyárfás Jenő utcai központjába mennek, hogy megtudakolják: mikorra várható a bérek rendezése.

A helyzetet az is bonyolítja, hogy a munkaszerződés felbontásáról szóló iratokat sem kapták meg az egykori alkalmazottak, így aztán munkanélküli segélyre sem jogosultak.

A cég központjában a brassói csődbiztos fogadja az elkeseredett embereket, aki tájékoztatja őket, hogy leltározzák a MOPACO vagyonát, majd elárverezik, a befolyt összegből pedig kifizetik az elmaradt béreket. Hogy mikor? Azt ő nem tuda – olvasható a Nethuszár cikkében.

A csődlejárás során felmérik a cég szóban forgó vagyonát, majd elárverezik, az így befolyt összeget pedig a csődbiztos kiutalja a hitelezőknek – ez az eljárás, nagyon dióhéjban, abban az esetben, ha van vagyon, amit elárverezzenek. Igen ám, de érdekes módon, a csődeljárás megindulása és a leépítések bejelentése ELŐTT alig egy héttel, 2013 március 19-én, egy belső, februárban keltezett javaslatra (referat) hivatkozva, pontosabban, az abban foglaltakat jóváhagyva, a MOPACO részvényeseinek tanácsa úgy dönt, hogy a nyíregyházi NZRT-TRADE KFT (Nyíregyháza, Kórház utca 1/a) céggel szemben fennálló tartozását rendezendő, a MOPACO tulajdonában álló következő ingatlanokat, piaci értéknek megfelelően számolva, átadja a nyíregyházi cégnek:

Pékség, Kézdivásárhely, Ady Endre utca 7.

Szentivánlaborfalvi malom, Szentivánlaborfalva, Malom utca 272.

Oltszemi malom, Oltszem, Malom utca

Árusító kioszk (pult), Sepsiszentgyörgy, Stadion utca

Árusítópont (üzlet), Sepsiszentgyörgy, 1918 december 1 utca, földszint

Ipari épületek, Sepsiszentgyörgy, Gyárfás Jenő utca 9.

a fentiek tehát hirtelen átkerülnek az NZRT-TRADE KFT tulajdonába….

Az erről szóló hivatalos okiratban, a leépítések előtti utolsó közgyűlés jegyzőkönyve szerint, mintha nem is félnének a közelgő csődtől, mintha a jövőbeni gazdasági tervek része lenne az ingatlanok átadása:

(…) tekintettel a MOPACO RT gazdasági-pénzügyi helyzetére, annak hatékonyabbá tételének érdekében, ellenszavazat nélkül (…)

– áll a közgyűlés jegyzőkönyvében.

Aligha gondolhatjuk, hogy a cég vezetése, vagy épp Bige Zalán igazgató március 19-én még nem tudta, hogy egy héttel később, 26-án bejelenti, hogy alkalmazottainak többségét elbocsájtja és elindul a csődeljárás, viszont az NZRT-TRADE Nyíregyházáról legalább jól járt: ölébe hullott egy kisebb birodalom Székelyföldön.

De ki is az NZRT-TRADE KFT?

Meglepetés következik: a Bige Holding cégcsoport egyik tagja, amelyik a kelet-magyarországi régió mezőgazdaságának műtrágya-ellátását vette fel portfoliójába

– írja a Nethuszár.

Szóval, 2013 március közgyűlésen még csak nem is beszélhetünk arról, hogy csődszag van a levegőben, hanem a szóban forgó részvényesi ülésen a tagok örömmel állapítják meg, hogy éves forgalmuk az egy évvel korábbi 5.701.495 lejről 8.884.707 lejre nőtt, de az sem a közelgő csőd jelének tudható be, hogy Kiss Sándor részvényes javaslatára, a közgyűlés újabb négy évre megválasztja Bige Zoltánt a cég adminisztrátorának, az ülésen a szintén részvényes BIGE HASSO KFT-t Csíkos Tibor András képviseli. A BIGE HASSO KFT főtevékenysége a vagyonkezelés – főleg a Bige Holding vagyonának kezelése.

Miért is nincs pénz?

Bár az ingatlanok tulajdonjogának elcserélése miatt elszegényedhetett a MOPACO, azért a 2013. március 19-i közgyűlésen másról is döntenek részvényesek, nevezetesen arról, hogy a BRD banknál meglévő 1.500.000 lejes hitelkeretüket továbbra is fenntartják, az ehhez szükséges szerződések aláírásának jogát pedig Bige Zoltán testvérére, Bige Zalánra ruházzák.

Nagy kérdés ugye, hogy egy hónappal később, a csőd bejelentésekor és az alkalmazottak elbocsájtásakor miért nincs pénz az elmaradt bérekre?

– írja a Nethuszár.

2013. után

Az elbocsátások bejelentése előtti héten a MOPACO ingatlanvagyonának egy jelentős részét átadják a NZRT-TRADE KFT-nek, amely szintén a Bige Holding cégcsoport tagja. Ugyanezen a közgyűlésen döntenek a másfélmillió lejes (akkor árfolyamon nagyjából 340.000 euró) hitelkeretük meghosszabbításáról.

A MOPACO birtokában maradt ingatlanokat és ingóságokat a brassói felszámolóbiztos próbálja elárverezni, mérsékelt sikerrel, a megmaradt eszközpark egy részét pedig – a helyiek elmondása, és a helyi sajtó szerint – ócskavasként vásárolják fel vállalkozó szellemű emberek.

Az ingatlanok elárverezésénél nem véletlenül írnak mérsékelt sikerről: a kovásznai Mesterek utcájában található ingatlanegyüttest, amely továbbra is a MOPACO tulajdonában maradt, a felszámolást intéző brassói Info Deep Insolvency próbálta értékesíteni, a kikiáltási ár 223,075 euró. Vevő nem kerül, így végül 2018-ban Kovászna város önkormányzata eldönti, hogy megvásárolják az épületet, azonban, érdekes módon, mielőtt ajánlatot tehettek volna, hirtelen került egy vevő. A csőd bejelentése után 223.075 eurós áron hirdetett ingatlan végül 85.520 eurórért kelt el, a vevő ismeretlen. Jó üzlet, kérdés kinek? – teszi fel a kérdést a Nethuszár.

Két évvel az elbocsájtások után, 2015-ben a Székelyhon napilap arról számol be, hogy az egykori alkalmazottak még mindig nem kapták meg elmaradt béreiket, de a felszámolóbiztos ígéri, 30 napon belül fizet.

A Nethuszár magukat megnevezni nem kívánó forrásoktól úgy tudja, a mai napig nem rendeződött megfelelően az elmaradt bérek kérdése, volt, aki el sem ment felvenni, mások pedig azóta elhunytak, miközben egy fillért sem láttak a jogos bérükből. A történet talán legdurvább része a pitiánerség: a Bige Holding összesen 49.357 lejjel tartozik mintegy kilencven személynek – a legkisebb összeg 350, a legnagyobb 1.500 lej, sem akkoriban, sem most nem számított olyan csillagászati összegnek, amit ne lehetne kifizetni – különösen, ha az ember nem is olyan rég hosszabbította meg az 1.500.000 lejes hitelét a BRD banknál, ugye?

Az akkori árfolyamon nagyjából 11.000 eurónyi összeg nem valószínű, hogy megterhelte volna a Bige család zsebét, annak fényében biztosan nem, hogy a közeli Kommandó településen villát tartanak fent, helikopterleszállóval, ahogy az dukál.

Amire szavak sincsenek

A Nethuszár szerint a Bige Holding erdélyi kalandozásainak legsúlyosabb következménye a Kovászna megyei gyerekeket érintette: 2013. áprilisától a MOPACO nem tudta teljesíteni a szerződésben vállalt kötelezettséget, miszerint az iskolai tej és kifli programhoz szükséges kifliket előállítja.

Kisiskolások ezrei, szerte Kovászna megyéből, hónapokig csak tejet kaptak, kifli nélkül, a megyei tanácsnak 2013. szeptemberére is csak nagyon nehezen sikerült új beszállítót találnia.

Az elmaradt kiflik miatt senki sem kárpótolta a nebulókat – jegyezte meg keserűen akkoriban a Covasna Media portál.

Összegzés:

A MOPACO SA hivatalkosan elérhető adatai alapján nehéz megérteni, hogy mi indokolta a csődeljárás elindítását, a leépítést és a kenyérgyár tönkretételét. 2013-ban, a csőd évében még 1.973.916 lejes nettó profittal büszkélkedhet a vállalat, az üzleti forgalom szintén jól alakul, a Lista Firmelor adatainak alapján:

(Cifra afaceri=forgalom; profit net=nettó nyereség)

Érdekes, legalábbis elgondolkodtató az, hogy végül is miért ment csődbe a MOPACO, ahogy az is felvethet nem szokványos kérdéseket, hogy miként lehetett a leépítések bejelentése előtt egy héttel áttenni a cég vagyonát egy másik cégbe? Adósság fejében? Mégis, kinek tartoztak, hogy ennyire sürgősen kellett törleszteni? Hát épp a MOPACO tulajdonosának, a Bige Holdinghoz tartozó NZRT-TRADE Kft.-nek!

Akárhogy is, mire a csődeljárás elindul, addigra szentgyörgyi kenyérgyár ingatlanvagyonának jelentős része átkerült a nyíregyházi Bige Holdinghoz tartozó cég tulajdonába, utánuk pedig az özönvíz.

Azaz, majdnem: a Bige-klán ugyanis mai napig hazajár Kovászna megyébe, Kommandón igazi villát építettek maguknak, elvadászgatnak a környéken, ha nagy hó van, akkor sem kell kínlódniuk egy Daciában, mert a helikopterük felviszi őket a legmagasabban fekvő székely falucskába, a villához pedig helikopterleszálló is tartozik, aggodalomra tehát semmi ok, az ügy még mindig nem zárult le, a MOPACO továbbra is felszámolás alatt áll, a következő tárgyalásra 2022. január 21-én kerül sor – zárja sorait a Nethuszár.

