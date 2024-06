Az EU Erasmus+ program részét képező

DiscoverEU-program legutóbbi pályázatának nyertesei 2024. július 1. és 2025. szeptember 30. között egyedül vagy legfeljebb ötfős csoportokban utazhatnak Európa-szerte.

A fogyatékossággal élő vagy egészségügyi problémákkal küzdő résztvevők kísérőket is vihetnek magukkal.

A brüsszeli közlemény Iliana Ivanova innovációért, kutatásért, kultúráért, oktatásért és ifjúságügyért felelős uniós biztost idézte, aki azt monda: ez a pályázati forduló az eddigi legsikeresebb.

Emlékeztetett, a DiscoverEU-pályázatok évente kétszer, tavasszal és ősszel nyílnak meg. A kiválasztott fiatalok annak érdekében, hogy minél több helyre eljuthassanak az EU-ban, a vonat mellett más közlekedési eszközöket is igénybe vehetnek, buszt vagy kompot is például, illetve kivételes esetekben a repülőjegyre is felhasználható az igazolvány.