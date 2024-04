A következő hónapokban az ország számos pontját érintik a Google Utcakép autói, hogy frissítsék a városok, utak és autópályák nézetét a Google Térképen.

Hazánkban a Google Térkép Utcakép szolgáltatása 2013 óta érhető el, a mindenki által látható képanyagot rendszeresen frissítik, hogy hűen tükrözze a valóságot. Az Utcakép 360 fokos képeket mutat az utcákról, valamint a természeti és kulturális nevezetességekről.

Ha nem akarunk látszani a képeken, tehetünk ellene

Folyik a „roadshow”

A Google Utcakép autói április közepén indultak el Magyarországon, a kisebb és nagyobb városokat egyaránt bejárják.

Találkozhatunk velük Veszprémben, Sopronban, Szombathelyen, Esztergomban, Szekszárdon, Egerben, Orosházán, Kecelen, Dabason és Sárospatakon is.

A közutak mellett a Google több magyar város gyalogos zónáit is rögzítette, de olyan autóval megközelíthetetlen helyekre is eljutott, mint például a tópartok, nemzeti parkok és emlékparkok, sőt egészen távoli helyeken, például az Északi-sarkon is járt.