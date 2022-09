A királynő békésen hunyt el Balmoralban – közölte a hírt a nyilvánossággal csütörtökön 18 óra 31 perckor egy hivatalos közleményben a Buckingham-palota. Azonban kiderült, II. Erzsébet ekkor már órák óta halott volt.

Egész Anglia készültségben volt: a Buckingham-palota ugyanis már 12 óra 39 perckor bejelentette, hogy a brit uralkodó orvosi felügyeletre szorul, és aggódnak az állapotáért.

A család is rögtön Balmoralba sietett, ebből is sejteni lehetett, hogy nagy a baj. A brit miniszterelnök, Liz Truss a tegnap esti beszédében bejelentette, hogy 16 óra 30 perckor értesítették a királynő halálhíréről. A protokoll szerint a kormányfőnek azonnal szólni kell, így tehát kiderült, hogy mikor hunyt el pontosan a 70 évet uralkodó II. Erzsébet. Úgy tűnik, ezzel is várt a család néhány órát...

Az első hírek szerint a királynő családja körében hunyt el, ugyanis a rossz hírek hallatán mindenki igyekezett még elköszönni tőle. Ez sajnos így biztosan nem igaz: egyedül Károly és Anna tartózkodhatott a királynő halálának idején Skóciában.

Sok jel utal azonban arra, hogy a királynő jóval korábban, már londoni idő szerint 13 órakor halott volt, a bejelentéssel azonban meg akarták várni, míg a családtagok összegyűlnek a kastélyban.

Órákig titkolhatták tehát a királynő halálhírét a nyilvánosság elől. Ennek az oka az is lehetett, hogy a királyi család tagjai úton voltak Skóciába. Vilmos herceg, András herceg, Eduárd wessexi gróf és a felesége, Zsófia wessexi grófné közösen utaztak el, Harry herceg pedig este 8 körül érkezett csak meg

– írja a Sky News.

A BBC One, a közszolgálati adó főcsatornája magyar idő szerint 12.39-kor szakította meg adását, és kezdte sugározni a BBC News adását. Nem sokkal később a műsorvezetést átvette a rangidős hírműsorvezető, Huw Edwards, aki – mint sokan felfigyeltek rá – fekete zakóban és fekete nyakkendőben ült a stúdióba, ami csak akkor szokásos viselet a BBC-nél, ha a királyi család valamelyik tagja meghalt – írja az Origo.

Yalda Hakim, a BBC tudósítója csütörtökön helyi idő szerint délután három órakor kiposztolta a Twitterre, hogy meghalt a királynő – írja a Mirror.

A posztját gyorsan törölte, és 19 perccel az első kiírás után újra posztolt, amelyben azt írta:

„Azt tweeteltem, hogy volt egy bejelentés a királynő haláláról. Ez téves volt, nem volt ilyen bejelentés, szóval töröltem a tweetet. Bocsánatot kérek.” Később a BBC is elismerte, hogy a riporterük tévedett.

Feltehetően ekkor már biztosak voltak a sajtóértesülések, de a protokoll szabályai szerint még nem lehetett bejelenteni a hírt.

Az egyik legnagyobb brit bulvárlap szerint is csak két gyermeke tudott elbúcsúzni a halálos ágynál.

A Daily Mail azt írja: csak Károly herceg és Anna hercegnő volt ott II. Erzsébet halálos ágyánál a legközelebbi hozzátartozók közül.

A királyi család több tagja, András és Edward herceg, Vilmos és Harry is a skóciai Balmoral-kastélyba siettek a hírre, hogy II. Erzsébet állapota válságossá vált – ezek szerint a királynő hirtelen halt meg, az orvosok sem számítottak napokkal korábban a halálára.

Így egészen más megvilágításba kerül a Harry hercegről készült fotó is, amit sokan úgy értékeltek: a herceg szomorú, hogy nem ért oda időben, és nem tudott elbúcsúzni nagyanyjától. Valójában a többiek sem tudtak, csak őket megvárták a bejelentéssel, Harry feltehetően útközben értesült a gyászhírről.