Egy tassi asszony értesítette a rendőröket tavaly október 15-én este arról, hogy valaki lekapcsolta a ház külső villanyóráját és a gázcsapot is elzárta. Elmondta, hogy az otthonában férjével, lányával és három unokájával él. Korábban a lánya férje is velük lakott, de elváltak, ami számtalan konfliktust eredményezett a felek között. Az asszony úgy vélte, hogy volt veje bosszantja a családot, amiért nem békül ki vele a lánya. A rendőrök a helyszínre vonultak, azonban nem érték ott a férfit és a környéken sem találták – számolt be róla a rendőrség.

Nem sokkal később újabb bejelentést kaptak a címről a kunszentmiklósi rendőrök. A nő most arról számolt be, hogy visszament a férfi, a ház külső létráján bejutott a tetőtérbe és tör-zúz.

Az egyenruhások azonnal helyszínre vonultak. Azonban hiába siettek, a családi ház már lángokban állt mire odaértek. Rögvest a lakók kimenekítésébe kezdtek, majd – amikor a család minden tagját biztonságba helyezték – hajtóvadászatot indítottak a férfi felkutatására.

A nyomozók a település minden szegletét átkutatták a gyújtogató után, sajnos sikertelenül, mert a férfi – a történtek után – ezidáig ismeretlen helyre menekült. Azonban a rendőrök elhivatott munkája most is eredményre vezetett. Az adatgyűjtések és tanúkihallgatások végül elvezettek a férfihez, akit kedden elfogtak és őrizetbe vettek. A 28 éves törteli lakost jelentős kárt okozó rongálás bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként és kezdeményezik a letartóztatását.

Az eset során szerencsére a gyerekek és a felnőttek sem sérültek, de a ház tetőszerkezete teljes egészében leégett és egy gázpalack is felrobban. Az ingatlanban hatalmas, 15.000.000 forint kár keletkezett.