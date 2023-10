„Csodálatos XIX. századi kúria vízparti elhelyezkedéssel Tasson.

Örömmel mutatjuk be ezt a történelmi hangulatot árasztó, impozáns kastélyt, mely a XIX. században épült, Budapesttől mindössze 50 kilométerre Tass településen található. Az ingatlan könnyen megközelíthető aszfaltozott utcán keresztül, közel a község központjához.

A felújított kúria egy hatalmas, 14,744 négyzetméteres ősfákkal teli, gyönyörűen gondozott udvarral büszkélkedhet, melyet egy magas kerítés választ el, így biztosítva a teljes magánéletet és nyugalmat az itt élők számára. Az ingatlan rendkívüli különlegessége, hogy közvetlenül a vízparton helyezkedik el, így önnek lehetősége nyílik élvezni a csodálatos természeti tájat és a víz közelségének nyújtotta kényelmet.

A fő épület lenyűgöző belső terekkel büszkélkedik, melyekben tágas helyiségek, nagy belmagasság és impozáns kialakítás teszi felejthetetlenné az itt tartózkodást.

A fő épület 350 négyzetméteres területén az alábbi helyiségek találhatók:

Előszoba és közlekedő, melyek eleganciával vezetnek be az épületbe.

Konyha és étkező, ideális hely az ízletes fogások elkészítéséhez és elfogyasztásához.

Összesen 5 stílusosan berendezett szoba, melyek nyugalmat és kényelmet sugároznak.

Egy hatalmas (60 négyzetméteres) nappali, melynek közvetlen kijárata van az udvarra néző teraszra, ahol gyönyörködhet a környezet szépségében.

3 fürdőszoba, melyek mindegyike stílusos és funkcionális kialakítással rendelkezik.

Gardrób, hogy minden ruhadarabja méltó helyen lehessen elhelyezve.

Az ingatlanban a vezetékes víz, szennyvíz és áram is rendelkezésre áll. A fűtés fatüzelésű kandallóval megoldott, így kellemes melegben élvezheti a hidegebb napokat is. Emellett a gáz közmű is megtalálható a telken belül. A biztonságról kiépített kamera és riasztórendszer gondoskodik, a kapu távirányítós elektromos működtetésű.

Az ingatlanhoz tartozik még a főépület mellett elhelyezkedő 80 négyzetméteres vendégház. Itt két szoba, konyha, fürdőszoba és kamra került kialakításra, valamint az egész vendégház alatt pince található.

Ne hagyja ki ezt az egyedülálló lehetőséget, hogy sajátjaként tudhassa ezt a történelmi jelentőségű kúriát, amely vízparti elhelyezkedésével és varázslatos környezetével garantáltan örökre a szívébe lopja magát. Jelentkezzen még ma egy személyes megtekintésért, és fedezze fel ezt a különleges ingatlant, mely otthonául vagy akár vállalkozása új központjaként is szolgálhat![...]”

