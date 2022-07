Ingatlanajánló 4 órája

Nyugdíjas lakópark 35 hektáron Kecskeméten: lássuk a lakásokat!

Év végi átadással terveznek a befektetők és építtetők a most következő, nyugdíjas lakópark kapcsán. Az akár 24 órás nővérszolgálattal is igényelhető ingatlan egyik különlegessége a festői környezet és a 35 hektáros arborétum. Fotók a helyszínről, látványtervek a lakásokról: most!

baon.hu baon.hu

„Európai színvonalú, Magyarországon egyedülálló komplexum: Nyugdíjas lakópark, „miniváros” épül örökölhető luxusapartmanokkal 35 hektár festői természeti környezetben Kecskeméten, amely a modern építészet legjavát nyújtva, támogató közösségével, komplex szolgáltatásaival tartalmas, önálló, biztonságos, aktív és színvonalas életminőséget garantál. SAJÁT TULAJDONÚ, ÖRÖKÖLHETŐ FÖLDSZINTI LUXUSAPARTMAN 23 négyzetméteres lakóegység: 1 szoba, fürdőszoba, konyha + 7 négyzetméter erkély

tégla építés, 15 centiméter homlokzati, 25 cm kőzetgyapot födémszigetelés

levegő hőszivattyú + padlófűtés + mennyezethűtés – Bosch gázkazán

fenntartható fejlődés: napelempark

Internorm prémium alumínium – műanyag nyílászárók

akadálymentesített, tűzbiztos, füstmentes lakóegységek, lépcsőház

földszintről induló biztonsági lift

privát parkoló FESTŐI TERMÉSZETI KÖRNYEZETBEN AZ ALFÖLDÖN 35 hektár arborétumkilátó dombbal

1 hektár csónakázó- és halastó 150 fős grillterasszal

függőleges esésű, mesterséges vízesés a Lillafüredi-vízesés mintájára

táj- és kertépítész által tervezett erdősített zöld terület, hatalmas parkok, ligetek, sétányrendszer

évszakonként változó, magával ragadó panoráma KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSOK A KÉNYELEM, BIZTONSÁG, HARMÓNIA JEGYÉBEN igény esetén: 24 órás nővérszolgálat, étkezés

magánkórház, egynapos műtét, CT, MR

wellness, termálfürdő, teniszpálya, borospince, könyvtár

ipari konyha

porta- és biztonsági, őrszolgálat, kamerarendszer

üzletek: étterem, cukrászda, kávézó-lottózó-újságos, fodrászat, pedikűr, manikűr

Tervezett átadás: 2022. december 31. [...]” További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik