A kecskemétiek most sem bő kerettel keltek útnak, ugyanakkor ez igaz volt a hazai gárdára is, így már az első perctől érezhető volt, hogy a minőség lehet a döntő tényező ebben a párosításban. Már az első negyedórában megmutatták a vendégek, hogy ezen a téren nem lehet rájuk panasz, összesen hatszor mattolták a hazaiak kapusát. Beregszászi Béla már a 2. percben betalált, majd Tóth László kétszer, Gondi Károly háromszor volt eredményes. A félidő hajrájában Fodor Ákos duplájával szépített a Bordány, így 2–6-os eredménnyel vonulhattak pihenőre a csapatok.

A második játékrész megint a vendég hengerrel indult el. Récsei Péter duplázott, Tóth László ezután mesterhármasig jutott, majd Beregszászi is másodjára talált be. Ahogy az első félidő végén, úgy ezúttal is a hajrában tudott kicsit szépíteni a vereségen a Bordány, Gyuris és Fodor góljaival alakult ki a 4–10-es végeredmény. A Kecskemét harmadik győzelmét szerezte meg már a bajnokságban, egy hét alatt ráadásul a másodikat, amivel feljött a dobogóra. A Bordánynak még nincs pontja.

A bajnokságban sok a halasztott mérkőzés, ez érinti a kecskemétieket is, akik a jövő hét folyamán még kétszer is pályára lépnek. Hétfőn 19 óra 30 perckor az Apátfalvát fogadják, majd szerdán, ugynacsak 19 óra 30 perckor városi rangadót vívnak majd a Dirner-Siland FC-vel. Mindkét mérkőzésnek a Katona József Gimnázium Dunszt Ferenc Tornacsarnoka ad otthont.

Bordány SK–SG Kecskemét 4–10 (2–6)

Bordány. V: dr. Tapodi P. (Dobó A., dr. Orvos)

Bordány: Balogh M. – Márton Á., Fodor Á., Meszes, Vas. Csere: Gyuris

Kecskemét: Papp Z. – Beregszászi, Hajnal, Tóth L., Récsei. Csere: Marozsi, Gondi, Nádudvari, Baglyas.

Gólszerző: Fodor Á. (18., 20., 37.), Gyuris (37.) ill. Beregszászi (2., 34.), Tóth L. (3., 9., 32.), Gondi (6., 9., 15.), Récsei (25., 28.).