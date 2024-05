Csehi Zoltánné, az intézmény igazgatója hírportálunknak elmondta, hogy kilencedik alkalommal várják a fellépőket, akik száma most éppen egy tucat. A színházteremben több mint háromszáz szék már foglalt. A fellépők között vannak egyéni énekesek, citerazenekarok és egy nagyobb népi zenekar is fellép.

Magyarnóta estre várják az akasztóiakat

Fotó: Shutterstock

A Sziki Laboda elnevezés Csehi Zoltánné Márti nevéhez fűződik. A laboda egy növény, amely a szikes talajokon is megél. Mivel Akasztó kulturális regionális központtá lépett elő, így sok olyan pályázaton vehetett részt, amely keretében a művelődési ház nívós műsorokat hozhat le például a fővárosból. Így hamarosan operettgálát is tartanak az intézményben illetve Pély Barna is fellép június 22-én a helyi művelődési házban.