– Annie-nek az elengedés nehéz, és a legnagyobb kihívás számomra az, hogy ezt eljátsszam ebben az időszakban, hiszen ugyanezt én is átélem most. Ebben sokat ad a többiek támogatása. A bizalmi légkörben a merészebb jelenetek sem okoznak gondot, a saját határok átlépésében is nagy segítség a sok remek kolléga, akikkel támogatást nyújtunk egymásnak az esetleges félelmek legyőzésében is – fogalmazott Magyar Éva, kiemelve, hogy számára a legfontosabb egy munkafolyamatban, hogy bizalmas és szeretetteli viszony alakuljon ki színész és rendező között. Lévay Viktóriával először dolgoznak, de tőle nemcsak ő, hanem a többi színész is megkapta azt a szeretetet, ami a legjobbat hozza ki a szereplőkből.

A színművész elmondta, hogy játszott karakterével a veszteségélmény mellett kapcsolódási pontot jelent, hogy őt, mint művészt és magánembert is foglalkoztatja az idő múlásának kérdése, és ennek elfogadása. – Csak azért léptem be a nőegyletbe, mert az anyósomat boldoggá tette. Bénán sütök, utálok kötni, és mivel nem valószínű, hogy George Clooney valaha is tiszteletét teszi nálunk, kevés okom van arra, hogy tag legyek. Kivéve, hogy pénzt akarok gyűjteni egy olyan ember emlékére, akit mindannyian szerettünk. És ennek érdekében hajlandó vagyok levetkőzni is – vallja be Chris, az események katalizátora a darab egy pontján. Az események előremozdítóját Danyi Judit alakítja, aki nagy energiát és figyelmet követelő szerepként írja le Chris karakterét.

Sokféle sors keveredik a műben

A színésznő szerint a darab azért igazán életszerű, mert megjelennek benne azok a nők, akik nincsenek eléggé megbecsülve, szeretve, vagy nőként észrevéve, csakúgy, mint az életben. Sokféle sors keveredik a műben: kit megcsalnak, mást elhagynak, valakit nem vesz észre a férje, mást pedig a férfiak. A színésznő kiemelte, hogy a darab minden nőnek üzenet, hogy a nők mindannyian ugyanolyan szépek és értékesek. Ennek belátására, és az ebből fakadó kibontakozásra csupán egy kis bátorság és életszeretet szükséges.

A próbafolyamattal kapcsolatban a színésznő kifejtette, hogy a darab jellegénél fogva érzékeny szituációk adódnak a színpadon, de mindent meg lehetett beszélni rendezővel, amit az is segített, hogy ő maga is nő.

A Naptárlányok premierje pénteken 19 órakor lesz a Kelemen László Kamaraszínházban.