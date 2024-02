Február 2-án 17:00-kor nyitotta meg kapuit a közönség előtt a Hírös Agóra színpompás kiállítása India kincsei címmel. A tárlat koncepciója szerint eredeti batikolt, dúcnyomásos, hímzett indiai kelméket mutatnak be. A gyönyörű ősi, hagyományosan kézzel készített pamut- és selyemtextilek mellett a művészházaspár különleges nemezeit állítják ki, melyeket az indiai kelmék felhasználásával készítettek. Vidák István és Nagy Mari textilművészek gyűjteményének bemutatóján köszöntőt mondott Balanyi Károly Ferenczy-díjas grafikus- és zománcművész, aki nagy örömmel hívta fel a figyelmet arra is, hogy egyre többször lehet találkozni Kecskeméten a Magyar Művészeti Akadémia logójával, ugyanis a hírös város egyike az ország hét regionális központjának. Balanyi Károly Vidák István szavait is felidézte köszöntője alatt.

– István mondta egyszer, hogy ők mindig olyan kultúrát, szellemi, spirituális örökséget kutatnak, amiről úgy gondolják, hogy a jövőben is példaadó lehet.

Balanyi Károly szavai után Csáji László Koppány író, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet igazgatója nyitotta meg a kiállítást, aki részletesen mesélt az indiai kultúra sokszínűségéről.