Mint fogalmazott, az a fajta festészet, amit Bozsó János létrehozott a ‘60-as, ‘70-es években, kötődik a magyar festészet nagy alföldi hagyományához − amit akkor már temettek −, annak egyfajta megújításához. Emellett a magyar festészetben olyan önálló hangot ütött meg, mely méltán népszerű Kecskeméten és a megyén kívül is. Nátyi Róbert Bozsó Jánost műgyűjtőként is méltatta, kiemelve, hogy nagyon kevés olyan 20. századi művészt ismert, aki alkotóként és műgyűjtőként is nagyot alkotott − mondta Nátyi Róbert.

A tárlat a Bozsó Gyűjteményben látogatható.