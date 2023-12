A lelkész hangsúlyozta: ez idő tájban nyitottabbak vagyunk a transzcendens dolgokra. Sok művészt megihletett a biblia a története az elmúlt évszázadok során. Ebből is láthatjuk, hogy a keresztények szent könyve nemcsak egy nemzetnek íródott, hanem az egész emberiségnek, mondta a kiállítás méltatója.

Vajgel Pál alkotó 1935-ben született Makón, vasutas pályára vitte a sors, 1991-ben ment nyugdíjba, Kiskunhalason él. Húsz egyéni kiállítása volt Kiskunhalason, a város környékén, Kecskeméten és Budapesten is. A tárlaton Judák Lajos több száz bibliája is látható volt, amelyek között nem kevés olyan is akadt, amelyeket a XIX. században adtak ki.