Hogyan tudjuk a harag erejét felhasználni a gyógyulásunkban, úgy hogy nem elnyomni igyekszünk ezt a hasznos érzést, hanem szóra bírni? Ezt a kérdést járja körül dr. Sinkó Melinda író, pszichoterapeuta, orvos legújabb könyve, amit kedden este mutattak be a a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban. A teltházas író-olvasó találkozón a szerzővel dr. Máttyássy Adrienn osztályvezető főorvos, címzetes egyetemi docens, pszichiáter, addiktológus szakorvos beszélgetett.

Fotó: Vajda Piroska

Beszélgetésükből kiderült, hogy sok ember cipeli magában a szülők felé megélt haragját, ami egész éltére kihatással van. A gyerekkorban tanult mintázatok ugyanis mintegy játékszabályok egész életünkben meghatározzák a világhoz való viszonyunkat. Ezért hiába is akarjuk lezárni a múltat, ha a hatása a jelenben is érződik. Mivel a gyerekkori mintázatok a jelenben sem engedik, hogy jól legyünk, így a harag is fennmarad. Ha tudjuk követni a bennünk megszólaló dühös gyerek hangját, és minél jobban gondoskodni magunkról, akkor közelebb kerülhetünk a harag elengedéséhez és a megbocsátás áhított állapotához. Ennek eléréshez nyújt segítséget az olvasóknak a félegyházi doktornő, A haragon át a megbocsátásig című könyve, amely az Animula Kiadó gondozásában jelent meg.

A könyvbemutatón azt is megtudhatta a közönség, hogy a háromgyermekes iskolaorvos, szoptatási tanácsadó, pszichoterapeuta már gyermekkora óta ír verseket, novellákat. Műveit kezdetben az asztalfiókban rejtegette, később azonban az egyetemi lapokban jelentek meg írásai. Az egyetemi évek után sokáig feledésbe merült az írás. A doktornő negyvenéves kora körül érezte ismét a vágyat, hogy újra tollat ragadjon. Írásait Anyamesék címmel osztotta és osztja meg ma is közösségi oldalán. Legújabb könyvét négy másik – a Kitti, Epeköveim, Máté keresztje, és Az elnökasszony kocsija – előzte meg.