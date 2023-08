Kiskőrös Város Fúvószenekarának meghívására két vendégzenekar is fellép a rendezvényen. Így játszik majd Szentes Város Fúvószenekara és az Orosházi Fúvószenekar is. A programon fellépnek a kiskőrösi mazsorettes lányok is. Délután 16 órakor a zenekarok felvonulása indul az 1956-os kopjafától a színpadig. Ezt követőn közel két órás koncertet adnak a zenészek.