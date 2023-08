A kiállítás érdekessége, hogy a három művész abszolút különböző technikát használ. Uhlár Mária festményei zömében akvarellek, Horvátországot idézték meg, Barics Julianna viszont absztrakt stílusban dolgozik és kizárólag akrillal. Különlegessége az ő képeinek, hogy montázstechnikával készültek. Rendkívül széles tárházát vonultatva fel, rendkívül kreatív, az akril képeken találhatunk cd lemezeket, bakelitet, egy Mozart korabeli hegedű véget is, strasszköveket, dunai homokot, mindez a zene ihletésében, hangzott el a tárlat megnyitóján. A mohácsi művésznő tűzzománc képeket mutat be, egy vitrinben tűzzománc ékszerek is láthatóak.

Barics Julianna a Bajai Festők és Kézművesek Baráti Egyesületének tagja a rendezvény során bemutatta a közös tárlatot, amely mint fogalmazott: a zene és a vizuális művészet összeolvadásának lenyűgöző világába kalauzolta el a jelen lévőket.

– A kiállításon olyan alkotásokat és műveket gyűjtöttünk össze amelyek életünk szerves részét alkotó zenei élményeket örökítik meg a képzőművészet eszközeivel. Az alkotások az egyedülálló kiállításon többek között megpróbálják ábrázolni az ember ritmusát, a dallamok harmóniáját és a színpaletta zenei rezgéseit – fogalmazott Barics Julianna. Hozzátette, hogy az egyes festmények a zene sokszínűségét tükrözik, vidám lendületes kompozíciók, melyek a zene ütemére táncolnak és mély elgondolkodtató alkotások amelyek az érzelmek és a zene hangjait szólaltatják meg.

Végül Barics Julianna kiemelte a hármas kiállítás fontosságát amely összehozza a művészetek világát, és segít újra átélhetővé tenni a zenei élményeket. A tárlatmegnyitót Csurai Attila által vezetett Daniubia AMI tamburazenekar tette még hangulatosabbá.