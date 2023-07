Nagy Zsuzsa, a Dance For Art vezetője számolt be a részletekről. – Mint minden évben, most is, a nyár elején megrendeztük a Dance for Art Táncegyesület önálló, másfél órás show-műsorát a Hírős Agóra Kulturális és Ifjúsági Központban. Pán Péter és Sohaország lakóinak segítségével táncosaink egy álomvilágba kalauzolták el a nézőket, ahol színpompás kosztümökben, mesebeli kellékkel kápráztatták el őket. Sohaország - Ha megállíthatnád... című előadásukban az apró, ám annál bölcsebb Csingiling kísérte végig Pán Pétert és Wendyt a felnőtté válás izgalmas útján a tánc nyelvén. Mindannyiunkban megfogalmazódik a kérdés, hogy hova tűnik el ilyen hirtelen az idő a mindennapokból? Hiszen a soha valahogy mégis eljön és az örökké valahogy mégis véget ér. Az idő múlását szemléltető koreográfia és tánciskolánk több másik tánca is az idei évben már számos versenyen kiváló helyezést értek el – tette hozzá Nagy Zsuzsa, majd megosztotta az eredményeket.

– A Magyar Látványtánc Sportszövetség által megrendezett kvalifikációs versenyen, majd az Országos Bajnokságon is sikeresen helyt álltak a táncosaink, mellyel kvalifikációt nyertek az Európa-bajnokságra. A Balatonfüreden megrendezett XIII. Stage Dance European Championship megméretésen a Dance for Art junior verseny csapata 1. helyen végzett, valamint a zsűri különdíját és a közönségdíjat is elnyerték – kezdte az eredmények ismertetését Nagy Zsuzsa.