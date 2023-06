A 94. Ünnepi Könyvhét kecskeméti programjainak a keretében mutatták be Lezsák Sándor új könyvét, a Szellemfalu és egyéb jelenések című kötetet, mely a Kairosz Kiadó gondozásában jelent meg.

A jelenlévőket Bujdosóné dr. Dani Erzsébet a könyvtár igazgatója köszöntötte, aki nagyon megtisztelőnek találta, hogy Lezsák Sándor új kötetét az intézményben mutatták be. A rendezvényen Füzi László kérdéseinek mentén a közönség megismerhette magát az írót és a kötetet is. Azonban a Lezsák Sándor által elmesélt történetekkel a költő életébe és munkásságába is bepillantást nyerhettek a résztvevők.

Élem a világot és azt írom meg, amit másképpen nem tudok feloldani magamban – mondta Lezsák Sándor.