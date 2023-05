Keresztes Dóra, a Képző- és Iparművészeti Gimnázium mellett, ahol Jankovics Marcelltől film-animációt tanult, a Derkovits-körben kezdett képzőművészettel foglalkozni Szabados Árpád tanítványaként. 1977-ben diplomázott a Magyar Iparművészeti Egyetem könyvművészeti szakán – tanárai Haiman György és Kass János voltak – majd az egyetem két éves mesterképző tagozatát is elvégezte. A képzőművészet számos ágával foglalkozik: festészet, sokszorosított grafika, illusztráció, könyv-, plakát-, diszlet- és látványtervezés, illetve animációs-film készítés. Filmjei és képzőművészeti alkotásai a magyar népi kultúra hagyományainak jelenkori megidézését, újra átélhetővé tételét kívánják megteremteni miközben lényegesnek tartja a modern művészet szín- és formakincsének, kompozíciós elemeinek tudatos használatát is. Színházi munkái közül kiemelkedett a Nemzeti Színházban 2003-ban bemutatott Weöres-színdarab, a Holdbeli csónakos díszlet- és látványterve. Illusztrálta többek között Buda Ferenc, Kányádi Sándor, Kormos István, Nagy Gáspár, Nemes Nagy Ágnes és Weöres Sándor versesköteteit, valamint a magyar és a nemzetközi népmese-irodalom számos gyűjteményét. Az animáció műfaji lehetőségeinek kitágítása, illetve a technikai fejlődés adta lehetőségek kihasználása is foglalkoztatja. Képző- és iparművészeti munkásságát 2003-ban Ferenczy Noémi-díjjal, filmes tevékenységét 2005-ben Balázs Béla-díjjal ismerték el, könyvillusztrátorként kétszer is neki ítélték az IBBY-díjat (1994 és 2003).

Kriskó János szerint Keresztes Dóra alkotásaiban a mindegyikünk tudattalanjában ott lévő ősi tudást fogalmazza meg képi nyelven, s teszi ezt láthatóvá a népi ábrázolás formakincsével. Alkotásaiban az átalakulást a valamiből valamivé alakulást fogalmazza meg.

A kiállítás május 30-ig megtekinthető Nagykőrösön, a Deák Ferenc téri Naphíd Galériában.