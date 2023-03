Városi megemlékezést tartottak szerdán Lajosmizsén, nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából a művelődési ház színháztermében. Basky András polgármester köszöntőjében kijelentette: a több mint ezeréves történelmünk egyik legkiemelkedőbb eseménye az 1848-as márciusi forradalom, amit egy maroknyi értelmiségi fiatal a Bécsben kitört forradalom hírére indított el a Pilvax kávéházban. Az 1848-as márciusi siker titka a nemzeti egység volt. Nemesek, polgárság, parasztok mind ugyanazt akarták: szabad, alkotmányos, polgári Magyarországot.

A polgármester kifejtette, hogy Petőfi, Kossuth, Széchenyi és Batthyány sok mindenről mást gondoltak, és csak nagyon kevés dologban értettek egyet. De amiben igen, azt egyetlen szóval meg tudjuk fogalmazni. Az pedig a szabadság. A szabadságharc egy táborba vezette őket. A szabadság iránti vágy, az elnyomás elutasítása, a nemzet szabadságáért vívott nemes harc képes volt felülírni az összes egyéb vitás kérdést.

Basky András arról is beszélt, hogy mivel az 1840-es években még nem volt önálló település Lajosmizse – Jászberényhez tartoztak –, így nagyon kevés az írásos történelmi emlék, a ‘48-hoz kapcsolódó ismert helyi esemény. Nem jegyezték fel, hogy amikor Petőfi Pestre utazott, megállt volna a Földeáki csárdában megpihenni, noha a helyi legendáriumban ez szerepel. Vannak viszont feljegyzések lajosmizseiekről, akik a szabadságharcban részt vettek.

A beszéd után Petőfi nyomában címmel adott elő rendkívül nívós zenés-táncos műsort Faragó Ádám színinövendék és a Mizsei Vadrózsák.

A nemzeti ünnep napján leplezték le Lajosmizse Pető-szobrát a Központi Parkban. A bronz mellszobor Paizs Béla lajosmizsei születésű öntőmester felajánlása szülővárosának. Az impozáns emlékmű Hunyadi László alkotása. Basky András köszönetképpen a város elismerő oklevelét adományozta a felajánlónak, Skultéti Árpád lajosmizsei festő egy alkotása kíséretében.

Paizs Béla méltatása során elhangzott, hogy 19 évesen Amerikába költözött, ahol elsajátította a szoboröntés fortélyait. Hosszú éveken keresztül egy New York-i magyar öntödében dolgozott, amely az 1800-as évek végén alakult és a mai napig működik. Található ott készített szobor a Vatikáni Múzeumban és a világ számos pontján. Paizs Béla részt vett 1976-ban, az Amerika alapításának 200 éves évfordulójára készített emlékmű öntésében és többek között a Wall Street Bikájának elkészítésében is. 2000-ben tért haza Magyarországra, családjával Szentendrén telepedett le, a mai napig ott dolgozik műhelyében. Számos munkáját megtalálhatjuk Magyarországon, de a határon túl Erdélyben, Szlovéniában és Németországban is.