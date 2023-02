Járai Máté alakítja George Pidgent, a miniszter titkárát.

– Mintha Ray Cooney ismeretlenül is ismert volna engem. Több darabjában játszottam már és nagyon közel állnak hozzám, illenek a színészetemhez. Mindig van egy csetlő-botló figura bennük, akiket nagyon szeretek alakítani, noha az életben nem ilyen vagyok – vallotta szerepéről Járai Máté, aki elmondta, hogy a premier nem az első bemutató, hiszen ez volt a színház szilveszteri darabja, és hatalmas sikere volt. – Úgy látom, hogy azt a világot éljük, melyben az emberek egyre éhesebbek a komédiára. Jelenleg én is hullámvölgyben vagyok, mert most vált meg tőlem az RTL Klub, de mégis, a szerep nagyon hálás, mert a nézőkkel együtt én is elfelejtek minden problémát arra a két és fél órára. Ezek a szerepek nagyon feltöltenek mindenkit – mondta Járai Máté, aki az improvizációra is lehetőséget nyújtó szerepével kapcsolatban kifejtette: ő nagyon élvezi, hogy van három perc, amikor arról rögtönöz, amihez éppen kedve van, és a nézők is visszajelezték, hogy máskor is megnézik majd csak azért, hogy lássák, mit rögtönöz a következő előadásban.

Járai Máté elmondta, hogy országosan ismert színészként sokan jöttek már el Kecskemétre, hogy megnézzék őt a színpadon, akit addig csak a tévéből ismertek és ez jót tesz a daraboknak is. De van olyan rajongója is, aki csak ezért költözött Kecskemétre.

Mint fogalmazott, nem nyomja a vállát annak terhe, hogy Koltai Róbert után játssza a szerepet, mert saját hangján, olyan “Járaisan” kelti életre még a komoly szerepeit is, és bízik benne, hogy éppen ezért szereti őt a publikum.

A miniszter félrelép premierje pénteken 19 órakor lesz a nagyszínházban.