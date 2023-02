A kecskeméti TBX Band kevesebb, mint két éve alakult és döntően saját zenék, énekelt versek, külföldi dalok fordításaival és magyar szövegre történő adaptációjával foglalkozik. Zenei világa leginkább a 60-70-es évek bluesos rockos világát idézi és ezt ötvözi a líraibb balladisztikus zenei hangzással. Ennek megfelelően akusztikus jellegű zenét játszanak, melyet jól kiegészít a groove-os ritmuskíséret.

A számok egy részében, főleg a latinos jellegűek esetében spanyol nyelvű saját betétek, refrének is szerepelnek. Nagy hangsúlyt kap a szövegközpontúság, amit a versek vagy mélyebb tartalmú szövegek jellemeznek. A TBX Band zenéje bevallottan rétegzene és azt a hallgatóságot célozza meg mely a fenti elvek mentén keresi és találja meg a zenei értékeket

– vázolta fel a zenekar arculatát az alapító tag Kosiczky Ferenc.

– A kevesebb mint két év alatt több mint 100 megzenésített vers, saját zeneszám, átdolgozás született. A saját zenék közül egyre többet angol, spanyol nyelvre is átdolgozunk. Miután John Lewis csatlakozott az együtteshez az angol nyelvű cover típusú átdolgozások is egyre nagyobb szerepet kapnak dalaink között. Megannyi verset is megzenésítettünk, egyebek mellett Reményiktől, Viszockijtól és Virágh József orgoványi költőtől – mondta Kosiczky Ferenc, aki az elmúlt időszak fellépései közül kiemelte Szendrey Júlia életét feldolgozó színházi darab zenéjének megírását és előadását, melyet a Jakabi Kultúrműhellyel együtt adtak elő Gellért Imréné Etelka rendezésében.