Az író beszélgetőtársa Németh Gáborné könyvtáros volt, aki vendége életpályájának rövid ismertetése után átadta a szót az est főszereplőjének. A szerző az új könyve mellett korábbi köteteiről is beszélt. A kellemes, családias légkörben rendezett alkalom során szóba került az író gyermekkora, ifjúsága, és kiderültek azok az okok, melyek az előző hat művét is inspirálták. Megkerülhetetlenül volt a jelen eseményeinek taglalása is. Különösen érdekes volt egy olyan embertől ismereteket szerezni, aki megtapasztalta azokat a viszonyokat, melyeket még fiatalon élt meg Kárpátalján. Kopor Tihamér most készülő művéről is beszélt, ami egy trilógia harmadik kötete lesz. Ebben a történetek Orwell-i eseményeket vetítenek az olvasó elé. A közönség nagyon érdeklődőnek bizonyult, így egy kiváló párbeszéd alakult ki a szerző és az olvasók között. Az estet dedikálás zárta.