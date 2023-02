Csütörtökön több program is zajlott a kecskeméti Hírös Agórában, melyek egyike a gyerekeket szólította meg. A Kecskeméti Szimfonikus Zenekar nyilvános próbáján vehettek részt a fiatalok.

Nagy öröm a zenekar számára, hogy nemcsak a felnőttek, de az egészen fiatal korosztály is teljes átéléssel hallgatta a dallamokat. Ez is jelzi, hogy a generációs különbségek elmosódnak a művészetek által. A zenekart a nyilvános próbán Hollókői Huba művészeti vezető dirigálta a kecskeméti iskolások és óvodások számára. Hatalmas tapsviharral zárult a produkció, hiszen Jack Sparrow, A Szépség és a szörnyeteg és sok más ismert dallam is felcsendült.

Szombaton pedig a zenekar tagjai közül többen beöltöznek a Hercegnők és kalózok farsangi forgatagára.