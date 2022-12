Lépj közel címmel már hallható és látható a legnagyobb videómegosztó portálon a rögtönzött művésznevek (Abriel G, Pappa és Funky Úr) alatt megjelent iskolai himnusz, amit a Nebuló EGYMI rendes éves irodalmi pályázata ihletett. Mindkét, immáron összefonódó projekt célja a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetűek iránti érzékenyítés – tudtuk meg az ötletgazdától.

– A Nebulóval és az igazgatónővel már többször dolgoztunk együtt. El szoktam menni az iskolai rendezvényeikre, így a Fogom a kezed gálaműsorra is. Amikor ezen végignéztem a diákok fellépéseit, eszembe jutott, hogy kellene készíteni egy rap dalt, amit a színpadon ugyanúgy fel lehetne dolgozni a gyerekekkel. Mivel nincs akkora színpadi hátterem, később inkább videóklipben kezdtem gondolkodni – idézte fel Kvalla Gábor. – Az ötletet megemlítettem a Veracruz zenekart vezető Kiss Tibinek, akinek évek óta mondom, hogy egyszer rappelünk egyet – mesélte mosolyogva, arra utalva, hogy a remek énekest egy vokál témára igyekezett rávenni.

A projekt azután fordult célegyenesbe, hogy a mozgóképgyártó egy rendezvényen összefutott az általa mélyen tisztelt rapperrel, Dóra Krisztiánnal. A Pappa művésznéven alkotó underground zenész (a Weszélyes Elemek rapduó tagja) egy szerencsés fordulat révén pont a kalocsai régióba költözött, így elérhető távolságba került a Veracruz stúdiójához. A zenész felajánlotta, hogy hoz egy zenei alapot és részt vesz az iskolát támogató dal készítésében, amihez Kvalla Gábor a videókészítő és dokumentumfilmes hátterével, Kiss Tibor pedig a funky műfajban évtizedekig érlelt hangjával, illetve hangstúdiójával járult hozzá. A videóklip tartalmi részét, vagyis a stúdión kívüli jeleneteket a Nebuló EGYMI diákjai között járva-kelve vették fel.

– Bementem egy forgatási napra az iskolába, ahol előre szóltak az osztályoknak, hogy itt-ott meg fogok jelenni egy, vagy több kamerával.

Ennek ellenére a képek 95 százaléka teljesen spontán; csupán egyszer-kétszer kellett instruálni őket, és mindent azonnal megcsináltak

– méltatta a Nebuló diákjait Kvalla Gábor. A filmes elmesélte, hogy biztosra akartak menni, ezért a kész videót még a publikálás előtt megmutatták az EGYMI vezetőjének. Csupor Zsolt Jánosné igazgató örömmel adta áldását a dalra, aminek legfontosabb küldetése az, hogy elfogadásra nevelje – ösztönözze a nézőt és a hallgatót.

A videóklip stílusosan a Fogyatékkal élők világnapján, december 3-án debütált a legnagyobb videómegosztó portálon. A Nebuló EGYMI ehhez naphoz kötve évek óta megszervezi irodalmi pályázatának gálaműsorát, amelyen felolvassák a legjobban sikerült érzékenyítő műveket.

– Általában is mélyebb szociális rajzolatú témákhoz szoktam nyúlni, és előre sosem agyalok rajta, hogy milyen hatása lesz; csak érzem és remélem, hogy jó úton haladok - árulta el Kvalla Gábor. – Most sem gondoltam bele, hogy mekkora ereje lesz a dalunknak. Nem tudom miért. Lehet, hogy már hozzászoktam, mert mindig ilyen témákban mozgok, aztán bízom a jó emberekben, hogy megtalálják benne az üzenetet, elfogadják, megnézik, meghallgatják. De akkor derült ki számomra is, hogy mit csináltunk, amikor több embernek megmutattam, és mondjuk tízből hatan elsírták magukat –emlékezett vissza.